‘Gã hề ma quái 2’ thống lĩnh phòng vé, phim mới của Jennifer Lopez lập kỷ lục

It: Chapter Two (tựa Việt: Gã hề ma quái 2) tiếp tục duy trì sức nóng như tuần mở màn khi tác phẩm giữ vững ngôi vị quán quân phòng vé Bắc Mỹ trong tuần qua, bất chấp việc có thêm cạnh tranh từ các tân binh như Hustlers hay The Goldfinch. Phim vừa bỏ túi thêm 40,7 triệu USD trong tuần thứ hai phát hành tại thị trường nội địa, nâng tổng doanh thu trong nước lên mốc 153 triệu USD sau 10 ngày công chiếu.

Hai phần phim của Gã hề ma quái đến nay đã giúp nhà sản xuất thu về hơn 1,02 tỉ USD trên toàn thế giới - thành tích cao hơn hẳn so với nhiều tác phẩm cùng thể loại phim kinh dị được phát hành trong những năm gần đây ẢNH: WARNER BROS.

Ngoài ra, tác phẩm xoay quanh cuộc chiến của gã hề Pennywise và lũ trẻ The Losers Club sau 27 năm cũng giúp Warner Bros. mang về thêm 47 triệu USD từ phòng vé quốc tế. Trong số các thị trường ngoài nước mà Gã hề ma quái 2 đang được công chiếu, phòng vé nước Anh tiếp tục là nơi bộ phim của đạo diễn Andy Muschietti sở hữu khoản doanh thu cao nhất với 16,5 triệu USD thu về trong 10 ngày qua. Hiện doanh thu toàn cầu của It: Chapter Two đang dừng ở mốc 323,3 triệu USD và sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới. Nhật Bản - thị trường trọng điểm cuối cùng của phim, sẽ ra mắt siêu phẩm kinh dị này vào 1.11 tới.

Hustlers - tác phẩm vừa thu hút sự chú ý tại liên hoan phim Toronto trước khi đổ bộ màn ảnh rộng Bắc Mỹ tuần qua vừa có phần mở màn ngoạn mục với vị trí thứ 2. Tác phẩm nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình, trong khi đó, trang Rotten Tomatoes đánh giá phim đạt 88/100. Phim do nữ đạo diễn Lorene Scafaria cầm trịch vượt quá mong đợi của nhà sản xuất khi đem về 33,2 triệu USD trong ba ngày mở màn. Thành tích ngoạn mục nói trên góp phần đưa Hustlers trở thành bộ phim có doanh thu mở màn cao nhất của hãng STX trong 5 năm trở lại đây. Đây cũng là tác phẩm mở màn ăn khách nhất trong số các bộ phim mà Jennifer Lopez tham gia với vai trò chủ đạo ẢNH: STX

Angel Has Fallen (tựa Việt: Nhà Trắng thất thủ: Kẻ phản bội) tiếp tục là tác phẩm giữ phong độ phòng vé khá tốt khi vẫn có tên trong Top 5 phim ăn khách nhất tuần qua. Bộ phim với màn kết hợp đỉnh cao của diễn viên kỳ cựu Morgan Freeman cùng Gerard Butler thu về ước tính 4,4 triệu USD, đưa tác phẩm xếp ở vị trí thứ 3. Nhà Trắng thất thủ: Kẻ phản bội hiện mới thu về 60 triệu USD từ phòng vé nội địa ẢNH: LIONSGATE

Phim hài Good Boys của Universal hạ cánh ở vị trí thứ 4 trong danh sách tuần qua. Tác phẩm dí dỏm, đáng yêu về ba cậu học sinh lớp 6 vừa giúp hãng phim bỏ túi thêm 4,26 triệu USD, đưa doanh thu nội địa của tác phẩm cán mốc 73 triệu USD sau hơn một tháng phát hành. Good Boys cũng vừa bổ sung 1,8 triệu USD từ phòng vé quốc tế, góp phần đưa doanh thu toàn cầu của phim dừng lại ở mốc 91 triệu USD ẢNH: UNIVERSAL

Nằm trong Top 5 phòng vé trong 9 tuần liên tiếp là bản live-action The Lion King (tựa Việt: Vua sư tử). Mặc dù không giữ được thứ hạng cao như những tuần đầu ra mắt, tác phẩm tỉ đô của Disney vẫn chiếm vị trí thứ 5 tại phòng vé Bắc Mỹ tuần qua. Vua sư tử vừa có thêm 3,5 triệu USD từ phòng vé trong nước, đưa doanh thu nội địa của phim cán mốc 533,9 triệu USD sau hơn hai tháng phát hành. Trên bình diện quốc tế, bản live-action của phim hoạt hình đình đám cùng tên vừa thu về 6,9 triệu USD, góp phần đẩy doanh thu toàn cầu của phim lên mốc 1,617 tỉ USD ẢNH: DISNEY