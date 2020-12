'Gái già lắm chiêu 5' tiết lộ kinh phí làm phim 'khủng' đến 2 triệu USD

Gái già lắm chiêu 5 muốn khai thác hình ảnh xứ Huế qua lăng kính lộng lẫy, vương giả, được tiết lộ có kinh phí 2 triệu USD (46 tỉ đồng), quay tại các bối cảnh hoành tráng thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế - Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, như Cung An Định, Đại nội Huế, Điện Long An, nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế...

Bên cạnh việc sử dụng các bối cảnh có sẵn, chưa từng được phép ghi hình phim điện ảnh thì nhà sản xuất còn mạnh tay đầu tư xây dựng kiên cố bối cảnh Bạch Trà Viên rộng 500 mnằm ngay trên khuôn viên sân sau của Cung An Định. Sau khi quay xong, đoàn phim đã trao tặng khu vườn trị giá hơn 2 tỉ đồng này để tạo điểm tham quan nhằm kích cầu du lịch hậu Covid-19 cho thành phố Huế.

Đạo diễn Namcito chia sẻ tại buổi họp báo: "Bối cảnh Gái già lắm chiêu 5 không còn ở mức siêu giàu hay cung đình như năm ngoái nữa. Chúng tôi đã tự làm khó mình, đề cập đến câu chuyện của một giới thượng lưu giàu có hơn gấp bội lần, lên đến hàng vương giả. Do đó mà con số kinh phí lần này dành cho Gái già lắm chiêu 5 đã lên đến 2 triệu USD".

Đạo diễn Bảo Nhân nói thêm: "Cách để tôi và Namcito làm việc với nhau đó là nếu Namcito, ở vị trí nhà sản xuất và người chi tiền muốn vương giả đến mức độ nào thì tôi, ở vị trí đạo diễn và người “phá” tiền thì cần số tiền đến mức độ đó. Tôi nói đơn giản là tôi cần một cung điện thật, một khu vườn thật, và các thứ kèm theo như thời trang, phụ kiện, bàn ghế... cũng phải như thế. Đó là phong cách làm phim trước giờ của tôi và Namcito, muốn tạo một cảm xúc thật cho diễn viên hóa thân. Chúng tôi không thể cho diễn viên cầm cái ly mấy chục ngàn và bảo đó là ly của nhà triệu đô được. Ngay cả ẩm thực, các món ăn cũng là do khách sạn 5 sao chế biến. Đó là cách mà tôi "tiêu" 2 triệu USD kinh phí sản xuất của Namcito".

Phần mới của Gái già lắm chiêu quy tụ dàn diễn viên thực lực từ Nam ra Bắc và có sự cân đối lứa tuổi tạo nên hai đối trọng cân bằng hợp lý cho cấu trúc dàn diễn viên của phim.

Với Gái già lắm chiêu 5, diễn viên 21 tuổi Kaity Nguyễn thừa nhận vai Lý Linh đầy tham vọng trong phim là vai "lột xác nhất" của cô từ trước tới nay, về cả ngoại hình, trang phục, diễn xuất và thần thái. Kaity Nguyễn thừa nhận: "Khi được mời đến nói chuyện về vai diễn, tôi chỉ là một cô bé còn ngô nghê, chính hai đạo diễn Namcito và Bảo Nhân đã bắt tay vào giúp tôi lột xác. Mới gặp nhau mà đã hỏi tôi: "Em bây giờ bao nhiêu ký rồi?", xong lại nói: "Anh nghĩ em nên giảm cân đó". Tôi cảm thấy rất may mắn khi tôi được đứng cạnh những tên tuổi gạo cội trong phim bởi NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân... đều là những người mà tôi rất thần tượng. Với vai diễn này, tôi muốn chứng minh mình đã chín muồi rồi, không còn là em bé nữa".

NSND Lê Khanh tiết lộ lý do tiếp tục cộng tác cùng bộ đôi Namcito - Bảo Nhân sau Gái già lắm chiêu 3: "Trong khoảng thời gian làm nghề, tôi rất ưa những ai có cùng chung chí hướng, khát vọng. Đó là lý do tôi đến với Namcito và Bảo Nhân, từ Gái già lắm chiêu 3 vào năm ngoái. Dù sao đây cũng là sản phẩm do hai bạn tạo ra nên đây là sự mạo hiểm chủ động của hai bạn. Còn tôi mới gọi là liều mình khi tham gia dự án. Tôi là người rất thích mạo hiểm, đặc biệt là trong nghệ thuật . Theo tôi thì thời của Thái Tuyết Mai đã qua rồi, bây giờ với vai Lý Lệ Hà thì tôi bắt đầu lại từ số 0 tròn trĩnh, để tiếp tục chinh phục khán giả".