'Gái nhảy' Mỹ Duyên tiết lộ cuộc sống đời thực sau màn ảnh

* Xin chào NSƯT Mỹ Duyên, trong năm 2019 vừa qua, chị đánh giá bản thân mình đã trải qua một năm như thế nào?

NSƯT Mỹ Duyên: Trong năm qua có nhiều chuyển biến và sự kiện đã xảy ra nhưng theo tôi đánh giá là theo chiều hướng tốt. Tôi có những trải nghiệm thú vị, dù vậy những chuyển biến đó cũng ảnh hưởng nhiều đến mình. Tôi được trải nghiệm nhiều vai diễn, dù nó chỉ là vai diễn khách mời trên Trong năm qua có nhiều chuyển biến và sự kiện đã xảy ra nhưng theo tôi đánh giá là theo chiều hướng tốt. Tôi có những trải nghiệm thú vị, dù vậy những chuyển biến đó cũng ảnh hưởng nhiều đến mình. Tôi được trải nghiệm nhiều vai diễn, dù nó chỉ là vai diễn khách mời trên phim điện ảnh hay vai phụ trong phim truyền hình. Dù vai chính diện hay phản diện cũng giúp tôi để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Tôi được làm việc và được sống như một gia đình với đoàn phim. Tôi cũng chẳng có gì tiếc nuối vì thời gian sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, tôi nghĩ mình vẫn có thể tiếp tục thực hiện qua năm sau. Còn với những gì đã trải qua, đều là bài học để mình bước đi.

* Sau bộ phim Tháng năm rực rỡ, khán giả bất ngờ với sự tham gia của chị vì trước đó ít khi thấy chị trên xuất hiện trên truyền hình. Chị có thể chia sẻ lý do được không?

- Tôi vẫn tham gia phim, kịch nói nhiều nhưng chắc tôi chỉ tham gia các vai khách mời, cũng có thể những bộ phim tôi tham gia chưa gây được hiệu ứng tốt hoặc vai diễn của tôi chưa ấn tượng cho người xem. Sau bộ phim Tháng năm rực rỡ, tôi cũng tham gia nhiều phim truyền hình dài hơi như Gia đình là số 1, Muôn kiểu làm dâu… Vai bà Liễu trong Gia đình là số 1 cũng giúp tôi được khán giả chú ý đến trước đó bên Hàn Quốc có một bản dựng khác, tạo hình khác về nhân vật Kim Ja Ok. Bởi vì độ tuổi của tôi trẻ hơn so với nhân vật của bà ấy nên tôi không thể tạo hình giống được. Tôi làm một bà giáo hơi kiểu cách, phát họa tính cách theo kịch bản thuần Việt hơn. Tôi có chất riêng và không thích sự so sánh.

Mắt tròn xoe, khuôn miệng nhỏ xinh xinh còn có thêm răng khểnh, Mỹ Duyên một thời từng xuất hiện trên khắp các tranh ảnh lịch treo tường thập niên 90 Ảnh: FBNV

* Trong bộ phim Muôn kiểu làm dâu đang phát sóng, chị vào vai một bà mẹ chồng với tính cách ngang ngược mà ai cũng ghét và sợ. Màn hóa thân thành nhân vật này, chị có sợ bị khán giả ghét không?

- Tôi là diễn viên phim mà, mình phải đóng tất cả các thể loại vai. Tôi nghĩ đó là một cơ hội để khán giả thấy được mình ở khía cạnh khác chứ không thể đóng mãi những vai ngây thơ, hiền lành nữa. Khoảng thời gian đó đã trải qua rồi, giờ là lúc tôi trải nghiệm với những nhân vật khác, tính cách khác. Tôi nghĩ đó cũng là điều thú vị với mình. Từ xưa đến giờ, tôi không bao giờ sợ khán giả chửi mình về vai diễn cả, chỉ khi nào mình đóng dở thì mới sợ. Còn khi khán giả thấy tôi ác, chửi tôi vì vai diễn của tôi quá đáng ghét thì đó cũng là thành công của tôi.

* Vì sao chị có thể biến hóa đa dạng được nhiều tính cách nhân vật và vai diễn khác nhau như vậy?

- Mình là diễn viên, một khi diễn viên đóng vai nào là họ đang sống trong nhân vật chứ không phải diễn nữa. Bản thân tôi nghĩ một phần do ê-kíp làm phim, sau khi trao đổi với đạo diễn và các diễn viên giống như vào guồng, mọi người diễn là mình cũng phải diễn. Thật sự tôi không dám đọc bình luận của khán giả bởi nếu đọc bình luận mình sẽ bị lung lay về cách diễn xuất, về tất cả mọi thứ. Người viết kịch bản sẽ đi theo chiều hướng mà khán giả muốn, bản thân tôi chỉ làm sao để hợp lý với vai diễn, với hoàn cảnh của nhân vật này.

Nữ diễn viên đang gây chú ý với vai diễn mẹ chồng khó tính trong Muôn kiểu làm dâu Ảnh: FBNV

* Khán giả khen ngợi về vẻ ngoài trẻ trung của chị, chị có bí quyết nào để giữ gìn nhan sắc không?

- Thật sự tôi chẳng có bí quyết nào cả, mình cứ thoải mái. Là một diễn viên nên tôi cũng muốn mình trước mặt mọi người là phải tươi trẻ vì đó là nhu cầu tất yếu đối với một diễn viên. Ngoài công việc ra, tôi cũng dành thời gian chăm sóc bản thân để mình không quá tệ trước mặt mọi người. Quan trọng là mình biết cách sắp xếp thời gian làm sao để không áp lực, đó là điều rất quan trọng. Những gì vui nên giữ cho mình, những gì buồn đừng nên giữ trong lòng. Đôi khi tôi có luyện tập thể dục, tôi xuất thân từ diễn viên múa nên cũng biết cách làm sao để cân đối được tất cả mọi thứ.

* Hiện tại, những vai diễn của chị đều là những vai lớn tuổi, vai mẹ chồng. Chị đã qua thời vang son, không còn được đóng những vai chính, xinh đẹp trẻ trung nữa. Điều đó có khiến chị thấy buồn không?

- Diễn viên ai cũng muốn mình được đóng vai chính, vai đẹp. Nhưng tôi cũng đã lớn tuổi, mình không thể vào các vai trẻ đẹp được. Thôi thì mình trẻ đẹp ở bên ngoài cũng là một niềm vui rồi. Còn về vai diễn, quan trọng là mình phải làm sao cho đúng vai, dù già hay trẻ quan trọng là vai diễn đó có hay không, có để lại ấn tượng trong lòng khán giả không. Tôi nghĩ ai cũng có thời, với tôi thì không chạnh lòng vì những điều đó. Mình vẫn sống với nghề, làm việc và hoạt động nghệ thuật được cũng có những vai được nhiều người quan tâm và ủng hộ đã là niềm vui. Mình không thể đòi hỏi hay yêu cầu cái đi ngược với mọi thứ, tôi thấy mình không luyến tiếc gì cả. Quá khứ đã qua tôi không tiếc, những gì chưa đạt được mình sẽ cố gắng lần sau để mình có thể tiếp tục. Tôi không phải là người đứng núi này trông núi nọ, tiếc nuối hay suy nghĩ nhiều vì nó làm mình già nhanh.

Nữ diễn viên Gái nhảy vẫn giữ được vẻ đẹp dịu dàng cùng diễn xuất ấn tượng Ảnh: FBNV

* Chị sắp xếp công việc như thế nào để cân bằng giữa công việc và gia đình?

- Tôi sống nhiều với con hơn nên lo cho con nhiều. Nhưng tôi biết cách sắp xếp và cân đối mọi thứ cho gia đình và cân đối cho công việc của mình. Chồng tôi đi làm xa, mỗi tuần ảnh chỉ về một hai ngày thôi. Tôi thường đơn giản hóa vấn đề, ví dụ đi quay sẽ lựa những nơi uy tín để ăn cùng con, vì quá bận rộn nên tôi cũng ít nấu nướng. Tôi cố gắng làm sao để thích nghi được với mọi hoàn cảnh và công việc. Trong cuộc sống vợ chồng, chúng tôi luôn tôn trọng lẫn nhau vì đó là điều tất yếu. Khi đã sống với nhau, tình yêu sẽ trở thành tình bạn, mà muốn kéo dài thì phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi luôn nhường nhịn nhau, không thể từ một phía. Đó là điều tưởng đơn giản nhưng về bề dày về sâu cũng khó vì mỗi người đều có cái tôi lớn.

* Chồng chị có ghen khi chị đóng phim với những cảnh tình cảm với bạn diễn không?

- Chồng tôi hiểu mà, do cách khán giả nhìn thấy vậy thôi nhưng phim trường lại khác. Quan trọng là mình có để lòng tin cho chồng mình hay không thôi. Tôi nghĩ anh ấy cũng không quá cổ hủ để ghen tuông vớ vẩn như vậy.

* Chị kết hôn và có con hơi muộn, chị chăm sóc con có vất vả không?

- Ban đầu thì rất vất vả, tôi là con một mà lớn tuổi mới có con nên tôi dành tất cả cho con. Về sau này, khi chồng đi làm xa tôi mới thấy rằng mình vất vả hay không là do bản thân. Do mình sắp xếp công việc như thế nào, mình có đơn giản hóa mọi thứ hay không hay do mình quá cầu kỳ.

Mỹ Duyên và tổ ấm hạnh phúc cùng chồng và con trai đầu lòng Ảnh: FBNV

* Tham gia nhiều phim ảnh nhưng chị rất ít khi xuất hiện trước công chúng và truyền thông, tham dự sự kiện. Chị có thể chia sẻ về lý do không?

- Lý do đơn giản là vì con tôi còn quá nhỏ, những sự kiện thật sự cần mình thì tôi sẵn sàng tham gia. Hoặc những gì là công việc thì tôi sẽ tham gia. Còn những cái râu ria để đánh bóng tên tuổi thì giữa đánh bóng tên tuổi với con thì con mình phải quan trọng hơn. Tôi biết lựa chọn cái nào quan trọng hơn, cân đối giữa gia đình và sự nghiệp.

* Chị thấy thế hệ diễn viên trẻ bây giờ có gì giống với thời của chị ngày trước không?

- Các diễn viên bây giờ họ lanh hơn, năng động hơn nhưng tính cạnh tranh cũng nhiều hơn. Hồi xưa, các diễn viên chỉ đếm trên đầu ngón tay, kênh truyền hình cũng không có nhiều nhưng bây giờ rất nhiều đài nhiều kênh, rồi có nhiều kênh YouTube nữa thì diễn viên có quá nhiều cơ hội để phát triển. Nhưng làm sao để mọi người chú ý, để khán giả đón nhận là một điều vô cùng khó khăn chứ không phải dễ.

NSƯT Mỹ Duyên luôn được khán giả khen ngợi bởi vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo cùng diễn xuất tự nhiên thu hút khán giả Ảnh: FBNV

* Chính vì thế, nhiều người chọn cách nổi tiếng bằng những chiêu trò, scandal. Chị nghĩ sao về chuyện này?

- Tôi nghĩ mỗi người một cách sống, nó cũng là con dao hai lưỡi. Khi bạn đã lên nhanh quá nhưng không bằng con đường của mình, bằng sự cố gắng của bản thân thì nó sẽ có mặt trái. Khi bạn đánh đổi thì cũng có mặt trái nên hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm. Bây giờ truyền thông rất phát triển, thông tin lan truyền rất nhanh. Tôi luôn cố gắng để mình không dính phải vì tôi không thích scandal. Tôi sống vì gia đình và không muốn đi lên bằng con đường đó. Thời đại này dễ bị lắm, có thể do vô tình, cố ý hoặc bị hại, tôi nghĩ truyền thông có nhiều mặt, mình phải sử dụng và ứng xử nó như thế nào. Quan trọng là cách các bạn trẻ phải biết sử dụng truyền thông theo mục đích tốt, do mục đích của mỗi người nữa.

* Năm nay là năm Tý và cũng là năm tuổi của chị, chị có thấy lo lắng?

- Tôi lo lắng thì có cản được hay không (cười). Thật sự năm nào mình cũng mong may mắn và cần những cơ hội mới, thành công là do nỗ lực của bản thân. Tôi cũng không tự lên lịch cho bất cứ thứ gì, tôi không muốn kỳ vọng hay lên lịch dài hạn, tôi cũng không cố gắng đạt được bằng mọi giá.

* Xin cảm ơn chị về những chia sẻ và chúc chị luôn thành công trong cuộc sống !