'Game of Thrones' chưa kịp hạ màn, HBO đã vội tung ‘át chủ bài’ mới?

HBO luôn xứng đáng với tầm vóc của “gã khổng lồ” truyền hình Mỹ khi liên tục ''chiêu đãi'' người xem bằng nhiều series phim được đầu tư chỉn chu, hoành tráng về nội dung lẫn hình ảnh và cả dàn diễn viên. Nhắc đến các tác phẩm mang thương hiệu của nhà đài thuộc hàng “khủng” này không thể bỏ qua những cái tên như: Silicon Valleys, Westworld, Big Little Lies… Trong đó, cái tên Game of Thrones nổi tiếng và đang được nhắc đến nhiều hơn cả khi phim đang tiến đến tập cuối cùng của mùa 8, khép lại hành trình kéo dài suốt 8 năm qua.

Một điều dễ nhận thấy là khi Trò chơi vương quyền chính thức hạ màn, HBO sẽ mất đi một lỗ hổng lớn bởi sự vắng bóng của loạt phim thành công nhất trong suốt gần một thập niên qua. Có lẽ đã sớm nhận ra sự thiếu hụt này, “gã khổng lồ” này đã có sự chuẩn bị từ sớm và quyết định “ra đòn” vào phút chót bằng cách tung trailer đầu tiên về dự án truyền hình mới.

Đó là His Dark Materials - tác phẩm cũng lấy cảm hứng từ loạt truyện ăn khách không thua kém gì nguyên tác của Game of Thrones. Những thước phim đầu tiên của His Dark Materials đã thu hút hơn 1,8 triệu lượt xem trên YouTube của HBO chỉ sau hơn 1 ngày phát hành. Phim được nhiều nhà phê bình lẫn khán giả dự đoán sẽ là “người kế nhiệm” hoàn hảo của Trò chơi vương quyền.

Tương tự Game of Thrones, His Dark Materials sở hữu dàn diễn viên thực lực, trong đó phải kể đến những cái tên như James McAvoy (phim Bộ ba quái nhân, Tách biệt, Chú hề ma quái), Ruth Wilson, Clarke Peters, Will Keen… Đặc biệt, vai chính Lyra Belacqua được giao cho sao nhí Dafne Keen, diễn viên từng gây ấn tượng với vai diễn nặng ký trong Logan (2017).

Phim được ông lớn HBO bắt tay sản xuất cùng BBC One với kinh phí đầu tư khổng lồ cùng đội ngũ sản xuất hùng hậu. Mặc dù His Dark Materials chưa lên sóng tập nào nhưng mùa hai dài 8 tập của loạt phim này đã được quay xong. Với nội dung phỏng theo kiệt tác văn học đậm chất Kinh Thánh đã quá đỗi nổi tiếng cùng với kinh nghiệm làm phim chuyển thể của HBO, màn chào sân của His Dark Materials vào cuối năm 2019 đang được dự đoán sẽ tiếp nối "quyền trượng" của Game of Thrones.