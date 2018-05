Gần 70 tuổi, NSƯT Hồng Vân vẫn đi hát hằng đêm sau tai nạn

Mặc cái nóng 34 độ, hàng ngàn bạn trẻ Đà Nẵng vẫn hào hứng với lễ hội “Phố hàng nóng” và trải nghiệm đêm nhạc đỉnh cao do Trà Dr Thanh tổ chức cùng các ngôi sao như Huyền My, Only C, Lou Hoàng, Min, Phương Ly,…