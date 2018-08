Gặp gỡ nữ nhiếp ảnh gia Việt Nam đoạt giải ảnh báo chí thế giới

Cô là tác giả của bộ ảnh nổi tiếng The pink choice - Yêu là yêu, ghi nhận những góc độ đa chiều và tinh tế về cuộc sống của các cặp đôi đồng tính ở VN. Bộ ảnh này mang về cho cô giải nhất hạng mục Các vấn đề đương đại (Contemporary issues), thể loại Phóng sự ảnh tại cuộc thi Ảnh báo chí thế giới (World Press Photo) năm 2013. Maika Elan là nữ nhiếp ảnh gia VN đầu tiên đoạt giải thưởng này.



Ngoài The pink choice - Yêu là yêu, Maika Elan còn được biết đến với những dự án Like my father, Inside Hanoi, Aint Talkin Just Lovin..