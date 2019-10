Gây dựng lại những đội xòe

Hôm qua, tại hội thảo quốc tế Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật xòe Thái trong xã hội đương đại (diễn ra từ 3 - 5.10, tại Đồng Mô, Hà Nội), ông Đặng Hoành Loan rất say mê khi nói về những ông bà then. Theo ông, họ là người làm chủ không gian diễn xướng then - một trong ba không gian trình diễn xòe Thái . “Xòe Thái có ba không gian trình diễn chính với ba quy mô nghệ thuật và nội dung nghệ thuật khác nhau. Trong đó, không gian trình diễn ra đời sớm nhất, có quy mô nghệ thuật chuyên nghiệp nhất, là diễn xướng then. Mỗi đêm then là một lần các ông bà then truyền đạt kiến thức xã hội, mà đặc biệt là truyền bá các hình thức nghệ thuật diễn xướng của họ tới cộng đồng ”, ông Loan nói.