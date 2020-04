Gây tranh cãi vì tạo hình giống Na Tra Trung Quốc, Phương Mỹ Chi nói gì?

Hôm 27.4, Á quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi bất ngờ hé lộ hình ảnh mới toanh trên mạng xã hội, đánh tiếng màn trở lại trong 2020. Với một Phương Mỹ Chi hóa trang với phong cách cổ trang liêu trai, hình ảnh được đăng tải lập tức tạo nên “cơn sóng” chia sẻ mạnh mẽ. Nhiều bạn đọc của Thanh Niên đã có ý kiến xoay quanh tạo hình mới trong album với tựa đề Bát Nhã Thuyền của "chị Bảy". Cụ thể, bạn đọc Ninh Tran viết: "Là người Việt Nam hay là Na Tra của Trung Quốc thế các bác?". Ban đọc Nhật Huyền Vũ ý kiến: "Rất hoan nghênh các nghệ sĩ, thế hệ trẻ thể hiện văn hóa dân tộc, văn hóa truyền thống của Việt Nam. Tuy nhiên concept này có sự trùng hợp không nhỏ với một bộ ảnh Hành trình niết bàn của hai coser người Trung là Tiểu Mộng và Thái Thái. Từ thiết kế trang phục đến màu sắc đỏ-xanh, kiểu chụp ảnh, đến trang điểm và cả vầng hào quang trên đầu. Có vẻ như đội concept tham khảo từ đó ra?". Bạn đọc Tô Ngọc Chương nêu quan điểm: "Trang phục cổ quái chứ không cổ trang. Ấn không ra Ấn, Trung không ra Trung. Sự sáng tạo lố làm hủy hoại hình ảnh cô bé dân ca". Bạn đọc Nguyễn Tiện dự đoán: "Showbiz Việt lại một phen hú hồn chim én nữa đây".

Bên cạnh ý kiến trái chiều, cũng có khán giả ủng hộ Phương Mỹ Chi đầu tư hình ảnh đẹp, sáng tạo. "Sẽ có nhiều ý kiến nêu ra đúng là "dậy sóng". Mình thì thích cô bé gần gũi, mộc mạc, nhất là câu "đem sức trẻ cống hiến cho nền âm nhạc truyền thống". Từ từ không vội đã là "đẳng cấp" thì mãi mãi", bạn đọc Cường Snc viết Ảnh: NSCC

Trước góp ý của khán giả, Phương Mỹ Chi đã có phản hồi về dự án tâm huyết của mình.

* Sản phẩm Bát Nhã Thuyền được em đầu tư thế nào? Trong tình hình showbiz đóng băng và ít quảng cáo, Phương Mỹ Chi có sợ chi quá tay không khi vẫn còn phải đầu tư cho việc học?

- Ca sĩ Phương Mỹ Chi: Con số thật sự nó không nói lên được công sức mà tất cả mọi cộng sự của em đã cùng em thực hiện. Sản phẩm lần này em chuẩn bị rất kỹ về tất cả. Nhưng thay vì đầu tư vào 1 MV 1 bài nhạc thì em tập trung ra 1 album gồm nhiều bài hát hơn, số tiền vẫn sẽ đỡ hơn là đầu tư MV rất nhiều. Vì là làm mọi thứ trong thời gian này, tất cả đều phải suy nghĩ rất kỹ làm sao để trọn vẹn nhất.

* Hình ảnh mới ra mắt lạ lẫm so với một "cô bé dân ca" từ trước đến nay. Lời khen có, còn những lời chê bai như thường lệ, em sẽ nói gì? Chỉ mới 17 tuổi, em có sợ "già" với hình ảnh trang điểm đậm không?

- Khi ra mắt hình ảnh này, cái em quan trọng nhất là nó hợp với tinh thần bài hát. Mọi người hãy khách quan nhìn vào hình ảnh rằng em đang tạo hình, ngoài đôi lông mày mảnh, em nhìn đi nhìn lại hình ảnh mình không biết nó đã đậm chỗ nào. Sở dĩ nghĩ đến việc phải tạo hình là vì mong muốn làm cho hình ảnh và bài hát gắn kết với nhau. Và điều em làm cho album nhạc phật lần này là thiện chí của mình.

Theo chia sẻ của ê-kíp, album Bát Nhã Thuyền gồm 7 ca khúc, trong đó có 3 bài hát nhạc Việt, 3 bài nhạc Hoa lời Việt và đặc biệt nhất là 1 ca khúc hát Phạn ngữ (một dạng cổ ngữ của Ấn Độ) Ảnh: NSCC

* Có ý kiến nhận xét hình ảnh này giống Na Tra của Trung Quốc? Em phản hồi thế nào?

- Tạo hình của em mang tính mô phỏng, hình ảnh sẽ được thần thánh hóa tạo sự liên tưởng để dẫn người nghe vào cảm xúc bài hát và không nhằm vào chính xác nhân vật nào. Mỗi người sẽ có một hình mẫu để nhìn vào nhân vật của em mà liên tưởng tới. Điều đó sẽ rất đúng cảm xúc khi mọi người kết hợp thưởng thức với âm nhạc ạ.

Họ "xát muối" vào trái tim người khác mạnh dạn như vậy vì họ chưa từng hiểu được cảm giác đó. Khi họ hiểu được có khi họ sẽ sợ hãi và không dám như vậy nữa. Em rất ít khi đọc những bình luận đó, vì em dành thời gian để mình làm nhiều việc hơn, và em biết mình luôn cần phải lạc quan để những người sát cánh bên mình họ vững tin. Ca sĩ Phương Mỹ Chi * Kết hợp nhạc truyền thống dân tộc có thể sẽ xa rời đại chúng, tức số đông? Vì sao Phương Mỹ Chi đi theo con đường này? Có gì đặc biệt ở Bát Nhã Thuyền so với các dự án kết hợp nhạc dân tộc khác? * Kết hợp nhạc truyền thống dân tộc có thể sẽ xa rời đại chúng, tức số đông? Vì sao Phương Mỹ Chi đi theo con đường này? Có gì đặc biệt ở Bát Nhã Thuyền so với các dự án kết hợp nhạc dân tộc khác?

- Vì con đường này đã chọn em từ ngày đầu em bước vào nghề, rất khó cho em trong việc tìm ca khúc mới, nên thay vì chỉ hát lại bằng giai điệu bình thường, em tập trung hơn vào việc xử lý chất liệu âm nhạc, để khi nghe nhạc, khán giả như được nhìn thấy trước mắt những khung cảnh mà em cũng đang nghĩ. Phần hình ảnh được bật mí nhưng nó chỉ là một phần nhỏ vừa được tiết lộ. Chất liệu âm nhạc mới là cái chính mà em nôn nao được “khoe” với khán giả.

Cái đặc biệt trong album lần này, phát hành vào thời điểm này đó là lý do. Có ba lý do để em thực hiện. Ngoại em vừa mất cách đây vài tháng, ngoại là người hướng Phật, lúc còn sống ngoại là người rất hiền từ nhân hậu, khi ngoại mất đi, em vẫn muốn gửi những điều tốt đẹp đến cho bà. Hai là mùa dịch vẫn còn âm ỉ, mọi thứ chỉ vừa tốt lên nên em hi vọng đây sẽ là món ăn tinh thần an ủi cảm xúc cho những ai đang bi quan, và còn buồn lo. Ba nữa là lễ Phật Đản sắp đến, thay vì đi hát cúng dường như mọi năm, năm nay lại không thể làm điều đó thì album này cũng là món quà em muốn gửi gắm thay cho lời ca tiếng hát của mình.

* Những ngày dịch vừa qua, không đi học, Phương Mỹ Chi làm gì khi ở nhà? Em có thấy bản thân thay đổi không?

- Em quay clip làm trò trên mạng xã hội um sùm, ai theo dõi chắc cũng đã biết rồi (cười), và học online. Về thay đổi thì em thấy mình mập hơn, cái này em cũng quay clip tự trách móc bản thân mình hoài, nhưng khi đi hát lại em sẽ ốm lại thôi. Biết làm nhiều công việc nhà hơn nữa ạ. Trước em chỉ biết rửa chén, bây giờ em biết rửa ly rồi (cười).

* Nổi tiếng khi còn bé, sở hữu lượng fan đông mà cũng không ít anti fan, Phương Mỹ Chi có chạnh lòng không khi mà đội ngũ không thích mình không vơi đi mà "trình sát thương" ngày một nâng tầm? Có bao giờ em ước mình chưa từng nổi tiếng để không ai chỉ trích nữa?

- Họ "xát muối" vào trái tim người khác mạnh dạn như vậy vì họ chưa từng hiểu được cảm giác đó. Khi họ hiểu được có khi họ sẽ sợ hãi và không dám như vậy nữa. Em rất ít khi đọc những bình luận đó, vì em dành thời gian để mình làm nhiều việc hơn, và em biết mình luôn cần phải lạc quan để những người sát cánh bên mình họ vững tin.

Nếu em ước và điều ước đó nó thành hiện thực thì chắc em không thể học được nhiều điều hay và gặp gỡ được các cô chú tiền bối nhỉ? Nên thôi em không ước như thế (cười).

* Quang Lê, ba nuôi Phương Mỹ Chi từng tiết lộ cát-sê của em khoảng 6.000 USD (tương đương 120 triệu đồng) cho một đêm diễn tại Mỹ. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng em sở hữu một khối tài sản khá lớn, xài hàng hiệu nhiều hơn hẳn bạn cùng trang lứa, khiến bạn bè khó gần. Điều này có đúng không?

- Ba Lê là người cởi mở và nói chuyện rất phóng khoáng. Lúc đó ba vui miệng nên nói như vậy, sau việc đó em cũng đã nói với ba rằng đừng nói vui như vậy tội cho em. Ba là người hướng ngoại nên cũng rất tôn trọng ý kiến con cái (cười). Riêng về tài sản lớn em chỉ có đó là gia đình. Mức thu nhập ở mức đủ sống, nhà ở bình thường, đi diễn vẫn book xe đi bình thường, có dư thì em cũng nghĩ cái gì đó để đầu tư cho sản phẩm của mình.

* Phương Mỹ Chi có dự định thi đại học không hay sẽ đẩy mạnh con đường ca hát sau khi tốt nghiệp?

- Em đã có dự tính cho mình trong tương lai, nhưng vì nó chưa xảy ra nên em không dám nói trước. Khi nào em đạt được mục tiêu em sẽ khoe với mọi người. Em sẽ cố gắng song song hai con đường.

* Cám ơn Phương Mỹ Chi đã chia sẻ!