Gerard Butler để lại dấu ấn trong ‘Greenland’

Greenland do Ric Roman Waugh đạo diễn với kịch bản của Chris Sparling. Ngoài Gerard Butler (vai John Garrity), phim còn có các diễn viên Morena Baccarin (Allison Garrity), Roger Dan Floyd (Nathan Garrity), David Denman (Ralph Vento)… và ra rạp tại Việt Nam từ 10.9.

Greenland khai thác đề tài cũ, thuộc dòng phim thảm họa mà Hollywood làm quá nhiều: The Day After Tomorrow (2004), 2012 (2009), World War Z (2013), Geostorm (2017)… Điều này chắc chắn tạo cho đạo diễn Ric Roman Waugh và cả diễn viên chính Gerard Butler không ít áp lực: làm sao kéo khán giả rời nhà trong mùa dịch Covid-19 để mua vé vào rạp thưởng thức tác phẩm này. Greenland làm khán giả nhớ đến 2 bộ phim ra rạp năm 1998, đều lấy ý tưởng ngày tận thế khi thiên thạch va chạm địa cầu là Armageddon của đạo diễn Michael Bay thu về 560 triệu USD và Deep Impact do Mimi Leder đạo diễn với doanh thu phòng vé 350 triệu USD.

Greenland kể câu chuyện thiên thạch va chạm địa cầu ẢNH: IMDB

Dựa theo thuyết trái đất từng bị thiên thạch va chạm cách đây 66 triệu năm, làm các loài khủng long bị tuyệt chủng, biên kịch Chris Sparling dựng nên câu chuyện ở thì hiện tại. Và thảm họa toàn cầu là điều không thể tránh khỏi. Nhân loại đang tìm mọi cách để sinh tồn, trong đó có gia đình nhỏ của John Garrity ở Mỹ.

Bức chân dung về con người trong thảm họa

Tuy nhiên, để làm khác đi những bộ phim cùng đề tài trước đây, Greenland xoáy sâu vào tính cách con người khi đối diện với sống-chết. Xã hội bắt đầu rối loạn, khủng hoảng khi thông tin ngày giờ thiên thạch va chạm trái đất ngày một cận kề. Cướp bóc, hôi của, bắt cóc, giành giật cơ hội là điều không thể tránh. Chuyến đi vượt thoát của gia đình Garrity đã vướng không ít trở ngại vì những lý do này. Phim tập trung diễn tả tình yêu thương gia đình khi John Garrity quay về với vợ con sau thời gian dài ly thân. Chính John chứ không ai khác là người hùng đúng nghĩa khi đưa vợ con đến boong ke trú ẩn ở Greenland để tránh thảm họa thiên thạch.

John Garrity buộc phải chiến đấu với cái ác để bảo vệ vợ con ẢNH: IMDB

Giữa lằn ranh sống-chết, con người bộc lộ rõ bản chất. Quá nhiều người sẵn sàng hạ sát hay làm hại gia đình Garrity để đoạt “tấm vé” thông hành đến hầm trú ẩn. Tuy nhiên tình người là thứ không thể thiếu khi nhân loại buộc phải đối mặt với thảm họa. Những lữ khách sẵn lòng giúp đỡ Allison Garrity và con trai bị bệnh tiểu đường hay John Garrity cố gắng cứu một người kẹt trong chiếc xe đang cháy khi thiên thạch bắt đầu rơi xuống khiến anh bị phỏng là điểm cộng cho phim. Đây chính là thông điệp bộ phim muốn hướng đến.

Gerard Butler và Ric Roman Waugh từng phối hợp ăn ý trong Angel Has Fallen (2019) nên đạo diễn không khó để xây dựng hình ảnh nhân vật John Garrity - một người đàn ông bình thường, từng phạm lỗi lầm nhưng sẵn sàng hi sinh vì vợ con. Diễn xuất ấm áp của Gerard Butler là sợi dây xuyên suốt kết nối mạch phim. Tuy nhiên để có thể đẩy cảm xúc của khán giả lên một bước cao hơn, tựa như Train to Busan đã làm - cũng tập trung vào tình cảm gia đình khi đối diện với thảm họa - thì có lẽ Greenland cần đưa thêm nhiều chi tiết đắt giá hơn nữa.