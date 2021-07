Gerard Butler kiện hãng sản xuất phim 'Olympus Has Fallen', đòi bồi thường 10 triệu USD

Theo tờ Hollywood Reporter và trang Deadline, nam diễn viên Scotland Gerard Butler (52 tuổi) khởi kiện 3 hãng sản xuất Nu Image, Millennium Films và Pablo Nuestro Productions với cáo buộc nợ anh ít nhất 10 triệu USD từ lợi nhuận của bộ phim hành động ra rạp năm 2013. Gerard Butler đóng vai Mike Banning, một mật vụ Mỹ được giao nhiệm vụ giải cứu Tổng thống Benjamin Asher (Aaron Eckart đóng).

Trong đơn kiện được đệ trình hôm 30.7 tại Tòa Thượng thẩm Los Angeles, Gerard Butler ghi rõ rằng các nhà sản xuất không trả cho anh phần lợi nhuận từ tổng doanh thu phim. Anh cũng cáo buộc các hãng sản xuất phim cố tình kê khai doanh thu quá thấp, kèm thêm 8 triệu USD tiền vé không được báo cáo.

Gerard Butler (trái) và Aaron Eckart trong phim Olympus Has Fallen ẢNH: IMDB

“Các nhà sản xuất cùng bắt tay thực hiện một kế hoạch được thiết kế tinh vi nhằm công bố không chính xác về doanh thu của bộ phim để từ chối trả cho Gerard Butler số tiền tăng thêm từ lợi nhuận phim. Anh rất hợp tác để làm một bộ phim hay. Butler muốn nhận phần xứng đáng được hưởng”, luật sư của Gerard Butler cho hay.

Olympus Has Fallen do Antoine Fuqua đạo diễn, có kinh phí sản xuất chỉ 70 triệu USD, được công bố thu về hơn 170 triệu USD trên toàn cầu. Các hãng tiếp tục làm London Has Fallen (2016), Angel Has Fallen (2019) vẫn do Gerard Butler đóng vai chính thu về lần lượt 205 triệu USD và 146 triệu USD tiền vé.