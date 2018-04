Gia đình ca sĩ Only C và Lou Hoàng vật vờ cả đêm vì nhà cháy

Sau vụ cháy dữ dội tại chung cư Carina cách đây hơn 1 tuần, người dân Sài thành tiếp tục hoang mang khi mới đây lại có thêm một chung cư bị “bà hỏa” ghé thăm. Được biết, chiều 1.4, tầng 8 của chung cư Parc Spring quận 2 bỗng bốc cháy dữ dội, nhiều cư dân ở đây nhanh chóng tháo chạy ra ngoài. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng dập lửa. Hỏa hoạn được cho là xuất phát từ tấm nệm, thiêu cháy vật dụng trong phòng.



Trong số những người dân sống ở chung cư này có gia đình nhạc sĩ Only C và nam ca sĩ Lou Hoàng. Cả hai và người thân đều thoát nạn nhưng đã bị một phen hoảng sợ. Chủ nhân hit Yêu là tha thứ chia sẻ trên trang cá nhân: “1.4 mà bên nhà cháy. May mà được thông báo nhanh nên toàn dân được an toàn. Công tác chữa cháy của đội PCCC quận 2 và ban quản lý chung cư cũng rất tốt. Di tản cư dân rất nhanh và chuyên nghiệp. Lửa được dập ngay sau đó”. Anh cũng hóm hỉnh tiết lộ: “Lou Hoàng bế chó xếp hàng để đi trốn lửa”. Anh nói thêm rằng trước khi sự việc xảy ra một ngày, cảnh sát PCCC đã tới chung cư gia đình anh đang sinh sống để hướng dẫn người dân cách xử lý khi có cháy nổ xảy ra.

Hình ảnh Only C và Lou Hoàng cập nhật trên trang cá nhân về vụ cháy

Only C cũng đăng tải trên Facebook hình ảnh gia đình mình, Lou Hoàng và một số cư dân khác với gương mặt thất thần ngồi ngoài đường trong chiều tối. Vợ của Only là Ngân Hà tiết lộ mình rất mệt khi đang mang bầu 7 tháng mà phải trải qua chuyện không may. Cô kể lúc đang cho con ăn thì chuông báo cháy kêu inh ỏi và hệ thống phun nước tự động xịt. Cô cùng mẹ ruột, mẹ chồng và con trai đầu lòng ngay lập tức chạy ra cửa thoát hiểm. Trước khi đi, bà xã nam nghệ sĩ còn lấy vội giấy tờ quan trọng và thẻ ngân hàng.

Trong khi đó, Lou Hoàng cũng kể về ký ức nhà cháy khó quên trên Facebook. Anh viết: “Tối nay cháy nhà. Thề cuộc đời trớ trêu hôm nay là 1.4 mà. Lần đầu trong cảnh hỗn loạn như vậy, kêu cháy nhà cháy nhà mà nhiều người tưởng giỡn”. Anh hài hước tiết lộ: “Mình chỉ kịp xách cái quần đùi mặc cái áo vô chạy cho kịp thân, có trẻ con bế trẻ con lộn con ai không biết luôn, có chó thì bế chó nhưng không lộn chó. 1.4 bao sảng!”.