'Già gân' Bruce Willis trở lại trong phim hành động ‘Đêm sống còn’

Nổi danh từ vai diễn cảnh sát John McClane trong loạt phim Die Hard (1988), Bruce Willis bắt đầu góp mặt trong các dự án hành động đình đám như 12 Monkeys (1995), The Fifth Elements (1997), Armageddon (1998), Sin City (2005) hay phim tâm lý - kinh dị The Sixth Sence (1999). Ông được xem là một trong những ngôi sao hành động hàng đầu Hollywood thập niên 1990 cùng với Sylvester Stallone hay Arnold Schawarzenegger. Lần này, khán giả sẽ có dịp gặp lại “già gân” Bruce Willis trong bộ phim hành động Survive the night (tựa Việt: Đêm sống còn).

Poster phim Survive the night Ảnh: Galaxy

Lần này, Bruce Willis vào vai một cảnh sát trưởng về hưu tên Frank. Ông cùng vợ Rachel (Jessica Abrams) có cuộc sống yên bình ở một thị trấn nhỏ. Rich (Chad Michael Murray) - con trai của Frank, vốn là bác sĩ thành đạt. Tuy nhiên, những sai sót trong quá trình chữa trị khiến một bệnh nhân của anh qua đời. Rich vướng vào vụ kiện dài hơi và lâm vào cảnh phá sản. Anh cùng vợ Jan (Lydia Hull) và con gái Riley (Riley Wolfe Rach) buộc phải dọn về sống cùng Frank.

Survive the night đánh dấu màn tái xuất của Bruce Willis, hứa hẹn có những màn hành động và đấu trí kịch tính Ảnh: Galaxy

Đây cũng là lúc hàng loạt rắc rối bắt đầu. Sau một vụ cướp bất thành, hai anh em Jamie (Shea Buckner) và Matty (Tyler Jon Olson) quyết định trốn sang Mexico. Nhưng vì Matty bị trúng đạn vào chân, cả hai quyết định bắt cóc gia đình của Frank để ép Rich phải chữa trị. Bằng kinh nghiệm chiến đấu lâu năm với tội phạm, vị cựu sĩ quan cảnh sát biết rằng hai tên tội phạm cũng giết chết họ sau khi lành vết thương nên quyết định chống trả.

Đoạn trailer vừa tung ra đã chiêu đãi người xem loạt cảnh chiến đấu, rượt đuổi hấp dẫn và kịch tính, đậm chất hành động cực chất của thập niên 1990. Trong tay không một tấc sắc, Frank buộc phải dựa vào một vật dụng trong nhà để đối mặt với hai tay cướp sừng sỏ và máu lạnh. Không những thế, nhiệm vụ của ông còn khó khăn hơn gấp bội khi bảo vệ những người thân yêu chân yếu tay mềm. Đây chính là mẫu nhân vật quen thuộc để Bruce Willis thoải mái thể hiện khả năng hành động đỉnh cao vốn đã thành thương hiệu.

Không chỉ hành động đã mắt, Survive the night còn hứa hẹn là một màn đấu trí vô cùng căng não giữa Frank và kẻ thù. Đạo diễn Matt Eskandari vốn nổi danh với những bộ phim kinh dị - giật gân độc lập được đánh giá cao như Game of Assassins (2013) hay 12 Feet Deep (2017). Anh hứa hẹn sẽ mang đến cho tác phẩm những phút giây căng thẳng tột độ khi cả hai phe liên tục đuổi bắt, “trốn tìm” và muốn tiêu diệt lẫn nhau.

Yếu tố tình cảm gia đình cũng sẽ là điểm nhấn của phim Ảnh: Galaxy

Ngoài ra, sự góp mặt của nhà sản xuất Randall Emmett cũng là bảo chứng cho yếu tố hành động lẫn cảm xúc của tác phẩm. Anh chuyên trị những bộ phim hành động hấp dẫn nhưng cũng đầy lắng động như 2 Guns (2013), Lone Survivor (2013) hay The Irishman (2019) đình đám. Cảm xúc gia đình giữa Frank và con trai hay Rich đang cố níu kéo một gia đình bên bờ vực tan vỡ là điểm nhấn sau những phân cảnh chiến đấu dồn dập của phim. Survive the night chính là bộ phim hành động khó có thể bỏ qua sau mùa dịch bệnh kéo dài.