'Gia tài' vai diễn giúp Triệu Vy thành ngôi sao sáng trước khi vụt tắt bất ngờ!

Triệu Vy đang là cái tên được quan tâm nhất trên mạng sau loạt ồn ào về đời tư và đang bị giới chức Trung Quốc trừng phạt nặng. Kể từ ngày 29.8, tất cả thông tin về giải thưởng, danh hiệu, các tác phẩm bom tấn của nữ diễn viên đều đã bị xóa sạch hoàn toàn. Các nền tảng video lớn khác hiển thị dòng chữ: "Vì các chính sách, quy định pháp luật, tìm kiếm liên quan từ khóa này không thể hiển thị".

Trong suốt hơn 20 năm hoạt động trong làng giải trí , Triệu Vy từng đoạt giải: Nữ diễn viên năng nổ nhất, Nữ diễn viên được yêu thích nhất, Nữ diễn viên thời trang của đại lục hay Nữ diễn viên được yêu thích nhất thập niên... Trong lễ trao giải Kim Ưng lần thứ 17, "Én Nhỏ" (biệt danh của Triệu Vy) vinh dự nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với tác phẩm Hoàn Châu cách cách, rồi giải LHP Truyền hình Kim Kê (1999) cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất, Giải thưởng Điện ảnh Trung Hoa (2003) cho Nghệ sĩ được yêu thích nhất, giải Ảnh hậu Kim Tượng 2017 với bộ phim Con thân yêu (Dearest)...

Triệu Vy khi ở đỉnh vinh quang, trở thành ngôi sao sáng của làng giải trí Trung Quốc Ảnh: T.L

Năm 2005, cô đoạt Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại đại lục với bộ phim Ngọc Quan Âm. Trong lễ trao giải Hoa Biểu lần thứ 11 cũng diễn ra vào năm 2005, Triệu Vy cùng Chương Tử Di đều đạt chung giải thưởng Ảnh hậu. Cô cũng từng thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc ở Liên hoan phim Thượng Hải với tác phẩm Tình nhân kết (A Time to Love - 2005)... Nhưng hiện, tên Triệu Vy đã bị xóa ở tất cả hạng mục này.

Một "gia tài" và bề dày vai diễn xuất sắc, lẫy lừng như thế, nhưng sau hơn 20 năm làm nghề, nữ diễn viên lại quay trở về con số 0, bị làng giải trí đào thải và "phong sát" vì nhiều scandal chấn động.

Cùng nhìn lại bước đường hoạt động nghệ thuật, sự nghiệp diễn xuất hơn 20 năm của Triệu Vy, để biết vì sao cô nổi tiếng, đóng được bao nhiêu bộ phim và vai nào của cô ấn tượng nhất.

Năm 1997, Triệu Vy đã lọt vào 'mắt xanh' của nữ văn sĩ Quỳnh Dao để được nhận vai Tiểu Yến Tử trong bộ phim truyền hình Hoàn Châu cách cách cả phần 1 lẫn phần 2. Vai nàng Tiểu Yến Tử thông minh, tinh nghịch đã chiếm được thiện cảm của khán giả khắp cả châu Á. Từ đó, Triệu Vy một bước lên hàng ngôi sao mới với độ phủ sóng rộng khắp, đồng thời được các nhà làm phim săn đón liên tục cho các bộ phim khác.

Vai Tiểu Yến Tử là bước ngoặt giúp Triệu Vy thành ngôi sao mới (ảnh trên) và vai diễn quần chúng - một tì nữ đội chén ở lầu xanh (ảnh dưới) khi Triệu Vy mới 'chân ướt chân ráo' vào nghề Ảnh: T.L

Ít ai biết, trước khi tham gia một bộ phim truyền hình có đầu tư lớn như Hoàn Châu cách cách, Triệu Vy đã phải đóng vai phụ, thậm chí chỉ là vai quần chúng trong nhiều dự án khác nhau. Trong đó, có thể kể vai quần chúng trong phim Họa hồn có Củng Lợi đóng chính, do Trương Nghệ Mưu sản xuất vào năm 1994. Trong phim, Triệu Vy vào vai một gái "lầu xanh" đang được huấn luyện gắt gao. Nữ diễn viên khi đó chỉ mới 17-18 tuổi và mập mạp. Tuy chỉ xuất hiện trong tích tắc, nhưng gương mặt - đặc biệt đôi mắt to, tinh anh của Triệu Vy vô cùng nổi bật, khiến nhiều khán giả chú ý. Sau vai diễn này, Triệu Vy từng bước lên hàng nữ phụ, nữ thứ rồi chính thức đóng nữ chính trong Hoàn Châu cách cách.

Từ năm 2000, Triệu Vy có tiếp phim nổi bật là Tân dòng sông ly biệt, hội ngộ diễn cùng Cổ Cự Cơ, Tô Hữu Bằng và Lâm Tâm Như . Đây cũng là một tác phẩm khác của Quỳnh Dao và Triệu Vy vào vai Lục Y Bình - cô con gái nhà họ Lục danh giá nhưng chịu sự ghẻ lạnh từ cha đẻ, bị mẹ kế lập mưu hãm hại. Lục Y Bình nung nấu ý định trả thù các thành viên trong gia đình họ Lục. Cô có tình yêu đẹp, đầy sóng gió với chàng ký giả Hà Thư Hoàn (Cổ Cự Cơ).

Phim Tân dòng sông ly biệt

Phim Đội bóng Thiếu Lâm ẢNH: T.L

Năm 2001, sau khi đã quá nổi tiếng, Triệu Vy được Châu Tinh Trì mời góp mặt trong phim điện ảnh Đội bóng Thiếu Lâm chỉ với một vai phụ, nhưng Triệu Vy vẫn nhận lời và sẵn sàng làm xấu ngoại hình. Thế nên cô càng được giới điện ảnh Hoa ngữ khâm phục, trọng dụng. Vai A Mai của Triệu Vy trong phim này là một cô gái tốt bụng, giỏi võ Thái cực quyền, nhiều lần giúp đỡ Tinh (Châu Tinh Trì). Dù không có thời lượng xuất hiện nhiều, vai A Mai vẫn gây ấn tượng với khán giả bởi tạo hình "xấu đến mức gây sốc" khi cuối phim A Mai quyết định cạo trọc đầu, giả dạng một thành viên của đội bóng Thiếu Lâm để cứu nguy, dùng võ công cao cường giúp đội bóng Thiếu Lâm giành chiến thắng.

Năm 2002, Triệu Vy có cảnh nóng màn ảnh rộng đầu tiên trong Tình nhân kết, diễn cùng Lục Nghị. Vai diễn đầy cảm xúc này đã giúp cô đăng quang Ảnh hậu tại LHP Quốc tế Thượng Hải, đồng thời giành được nhiều giải thưởng danh tiếng khác.

Phim Tình nhân kết (A Time to Love)

Phim So close - Gác kiếm

Tịch dương thiên sứ - So close (có tên khác là Gác kiếm) là phim hành động võ thuật công chiếu vào năm 2003 giúp Triệu Vy nổi tiếng trên màn ảnh rộng, khi đóng cùng Thư Kỳ, Triệu Vy, Mạc Văn Úy. Trong phim, Triệu Vy thủ vai em gái của Thư Kỳ, có tên Ái Quần, vừa là một tin tặc, vừa là trợ thủ đắc lực của chị gái. Sau khi chị gái bị sát hại, Ái Quần lên kế hoạch trả thù. Những màn đánh võ của cô trong phim được khen ngợi hết lời. Thành công của bộ phim đã đưa tên tuổi của Triệu Vy lên một tầm cao mới.

Năm 2005, sau một thời gian tập trung đóng phim điện ảnh, Triệu Vy quay lại đóng phim truyền hình Kinh hoa yên vân cùng Phan Việt Minh. Vai Diêu Mộc Lan của Triệu Vy trong phim này đánh dấu sự trưởng thành của cô trong diễn xuất cũng như cho thấy Triệu Vy có thể đóng được nhiều dạng nhân vật, khi lần đó cô hóa thân thành người phụ nữ nhẫn nhịn, khéo léo trong các mối quan hệ gia đình, tình cảm.

Phim truyền hình Kinh hoa yên vân (2005) ẢNH: T.L

Thời kỳ rực rỡ khi đang ở đỉnh vị trí ngôi sao, Triệu Vy có vai diễn ấn tượng trong 2 phần phim chiếu rạp Họa bì. Triệu Vy vào vai Bội Dung là vợ của tướng quân Vương Sinh (Trần Khôn thủ vai), vì muốn bảo vệ chồng và các binh lính dưới trướng đã đồng ý lập giao ước với hồ ly tinh Tiểu Duy (Châu Tấn). Cô bị biến thành yêu quái, cuốn vào trận chiến giữa người và yêu. Sau khi ra mắt, Họa bì phá nhiều kỷ lục phòng vé, trở thành bộ phim ăn khách của năm 2008, 2012; đồng thời giúp Triệu Vy và các thành viên trong đoàn làm phim nhận nhiều đề cử tại các lễ trao giải lớn.

Phim Họa bì đóng cùng Châu Tấn

Phim Đại chiến Xích Bích

Phim Hoa Mộc Lan ẢNH: T.L

Hoa Mộc Lan là bộ phim tiếp theo giúp Triệu Vy củng cố danh vị ngôi sao hàng đầu Hoa ngữ. Trong phim, Triệu Vy gây ấn tượng với khán giả khi khoác lên bộ quần áo nam giới, khuôn mặt mộc, môi nứt nẻ khi vào vai Hoa Mộc Lan - nữ anh hùng huyền thoại của Trung Quốc.

Mẹ hổ bố mèo năm 2015 đánh dấu sự trở lại của Triệu Vy trên màn ảnh truyền hình sau thời gian lui về hậu trường đóng vai trò đạo diễn, sản xuất phim. Cô vào vai Tất Thắng Nam, một bà mẹ "điên cuồng" tìm mọi cách để con gái có một ngôi trường tiểu học tốt nhất mà không quan tâm đến khả năng thực sự cũng như niềm vui của đứa bé, làm nảy sinh các xung đột trong gia đình... Vai Tất Thắng Nam một lần nữa thể hiện được năng lực diễn xuất tuyệt vời của Triệu Vy, rất được khán giả yêu thích nhờ đánh trúng tâm lý của các bà mẹ trẻ ở các đô thị lớn.

Phim truyền hình Mẹ hổ bố mèo

Phim Cẩm y vệ cùng ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan

Sự nghiệp diễn xuất của Triệu Vy còn có vai diễn trong Đêm Thượng Hải (The longest night in Shanghai 2007), Đại chiến Xích Bích (phần 1 năm 2008 và phần 2 năm 2009), Sử thi một người con gái (The Epic of a Woman 2009) đóng cùng tài tử Lưu Diệp, Cảnh Điềm... Cô còn đóng phim điện ảnh Cẩm y vệ cùng ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan, phim hài chiếu tết Lạc lối ở Hồng Kông (2015), Con thân yêu (Dearest - 2016)...

Bên cạnh đó, năm 2013, Triệu Vy gây bất ngờ về tài năng khi lần đầu thể hiện vai trò đạo diễn với phim chiếu rạp So Young (Gửi thời thanh xuân) vô cùng ăn khách, thành công về chất lượng. Bộ phim này đã giúp Triệu Vy nhận được giải Đạo diễn mới xuất sắc của giải thưởng Kim Kê, giải Bách Hoa và Hiệp hội Phê bình phim Thượng Hải...

Từ ngôi sao thành công, ảnh hưởng bậc nhất Trung Quốc, những năm gần đây, Triệu Vy ít có phim ra mắt khán giả. Cô lui về làm công việc hậu trường như nhà sản xuất, đạo diễn phim ngắn, quản lý nghệ sĩ...

Triệu Vy và poster phim chiếu rạp So Young (Gửi tuổi thanh xuân) mà cô lần đầu đạo diễn vô cùng thành công và ăn khách