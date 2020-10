'Giấc mơ tuyệt vời' của Lam Trường được tái hiện trong không gian 3D - XR

“Giọng ca quốc dân” của thế hệ 8X đưa người xem đến với không gian ảo của khu vườn tương lai trong Đêm nay anh mơ về em (Bảo Chấn). Giai điệu của Ánh sáng đời tôi (Minh Châu) một lần nữa khiến người yêu nhạc ngây ngất, bay bổng trên dải ngân hà cùng Lam Trường. Đây cũng chính là không gian trong mơ của Lam Trường - vốn rất thích nghiên cứu về thiên văn, được đạo diễn Vân Trình ưu ái thiết kế dành riêng cho anh trong đêm nhạc đầy ý nghĩa này.

Nhạc sĩ Minh Nhiên cho biết, bên cạnh làm việc cùng nhau, các anh em cũng chia sẻ những tâm tư tình cảm và đó cũng là nguồn cảm hứng để thành viên The Friends sáng tác những ca khúc mới. Phần trình diễn How deep in your love như thay lời khẳng định sự gắn kết giữa Lam Trường và The Friends sẽ còn mãi cùng với tình yêu âm nhạc trong họ…