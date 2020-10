'Giấc sen' của người đàn bà làm thơ, vẽ tranh

Giấc sen, như cái tên mà Phạm Thị Phương Thảo chọn đặt cho tập thơ đã vượt con số 10 của mình, là một dụ ý đẹp, dẫn dắt bạn đọc vào niềm đam mê của chị, để cùng say đắm, mộng mị, rung động và ngẫm ngợi.

Trong tập thơ, có thể gặp vẻ đẹp của sen ở tất cả những hình thái trọn vẹn của nó: từ nụ sen, bông sen, đài sen, nhụy sen, lá sen, đến cuống sen, sen trắng, sen hồng, sen nở - sen tàn… Đó là vẻ đẹp hòa trộn chất phồn thực với thiền, mà người đọc có thể nhận thấy sen là thiếu nữ, là đàn bà, là thể xác và tâm hồn phái đẹp. Khi ngời ngợi “Sáng nay sen vừa nở những nụ cười trắng trong” (Sen trắng), khi đằm thắm “Môi sen thơm làm đêm quyến rũ” (Sen); khi khêu gợi, nhức nhối ẩn lộ “Đêm xanh, nở đóa vô thường/ Sen bần bật gió, nõn nường, đóa trăng” (Sen muộn), “Lụa là, sen thắm nhụy hoa/ Từ từ cởi gió, một tòa dậy hương” (Mơ sen), “Nụ đêm, mòng mọng, sen tươi/ Chờ người, cởi vạt áo trời, gió lay” (Nụ đêm)… Những bài thơ sen của Phạm Thị Phương Thảo không chỉ ca ngợi vẻ đẹp tận hiến “Cái đẹp của sen vẽ vào tàn úa”, mà đó cũng là những nỗi niềm rất đời, rất đàn bà, khiến người đọc chạnh lòng, ám ảnh: “Sen đau võng cuống bên đời/ Thương mùa đứt gẫy, than trời. thấu chăng” (Sen buồn); và cả nỗi mừng vui khi hạnh phúc muộn màng: “Sen khát mùa về, bùn nâu óng ả/ Nhân duyên muộn màng, nở em một đóa!” (Vũ điệu sen)…

Bức tranh vẽ sen của nhà thơ Phạm Thị Phương Thảo cũng là tranh bìa tập thơ "Giấc sen" của chị ẢNH: H.M

Bên cạnh những bài thơ sen, Phạm Thị Phương Thảo viết nhiều về những người phụ nữ, đặc biệt là vẻ đẹp của người phụ nữ dân tộc thiểu số (Sơn nữ, Hoa núi, Cô gái Sán Dìu…); cùng những suy tư, trăn trở trước nhịp bước tháng năm cuộc đời (Tháng ba, Tháng bảy…); dấu ấn những chuyến đi xa (Paris mùa hoa thương nhớ, Đà Lạt và em, Trên đỉnh Hàm Rồng…).

Trong tập thơ này, ta cũng gặp một Phạm Thị Phương Thảo với đam mê hội họa, khi ngoài thơ, chị còn dành nhiều thời gian để vẽ. “Người đàn bà luống tuổi ngồi phác thảo hoàng hôn/ Trong vệt sáng cuối ngày!/ Chị rưng rưng vẽ hoa và bướm…”. Người đàn bà trong Hoàng hôn cháy ấy cũng chính là hình ảnh của nhà thơ trong Phác thảo chiều: “Nàng ngồi phác thảo chiều/ Giản dị, nỗi trào dâng hoa cỏ!”… Với niềm đam mê vẽ, chị đã có nhiều bức tranh đẹp, rất có hồn, tự minh họa trong tác phẩm thơ của chính mình. Con mắt mỹ thuật và đầy nữ tính của chị cũng thể hiện trong thơ, với cái nhìn tươi sáng, với suy tư của một người phụ nữ đã bước qua tuổi thanh xuân, giờ đây tâm hồn an nhiên, yêu đời, vẫn say cái đẹp. Chị nhìn thấy tháng tư “Vũ trụ mở xòe váy nắng”, thấy “Vào đúng khoảnh khắc ấy/ Khi ánh sáng và bóng tối gặp gỡ và giao hoan!...”. Đủ trải nghiệm để thấu hiểu: “Giọt sương buồn/ Đọng trên lá cũ/ Soi tỏ cả mùa thu”, và đủ an nhiên để vui: “Chiều tháng chạp/ Ngồi uống trà cùng bạn/ Nắng vàng tươi trong cốc”…

Nhà thơ Phạm Thị Phương Thảo được biết đến với giải thưởng của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam - 2016 (cho tập thơ Cộng ta vào thế giới); giải thưởng của Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam - 2017 (tập thơ Vắt vẻo nằm ngang lưng ngựa); Quán quân Slam thơ 2018 tại Việt Nam do Sứ quán Pháp và Học viện Pháp ngữ tổ chức; đã trình diễn thơ tại Paris tháng 5.2018. Với tập thơ Giấc sen vừa ra mắt, chị tiếp tục mang đến những cảm xúc nồng nàn dành cho bạn đọc yêu thơ trong những ngày thu này.