'Giải mã' về người Thượng trong Vũ man tạp lục thư

Tác phẩm được in và phát hành vào năm Thành Thái thứ 10 (1898), do người con của ông là Diên Lộc Quận công Nguyễn Thân (1853 - 1914), Phụ chánh đại thần, hiệu đính lại và giao cho Quốc sử quán triều Nguyễn phụ trách việc in và phát hành. Đến năm 1998, cuốn sách Lịch sử vùng cao qua Vũ man tạp lục thư của Nguyễn Đức Cung được nhà xuất bản Nhật - Lệ tại Mỹ ấn hành để đánh dấu 100 năm bản in bằng chữ Hán của Nguyễn Tấn. Bản mới này, do Omega Plus và NXB Hà Nội tái bản dựa trên bản dịch của Nguyễn Đức Cung in năm 1998 với tựa Vũ man tạp lục thư , cấu trúc lại hệ thống cước chú và bố trí một cách khoa học hơn cho dễ đọc.