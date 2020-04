Giải Pulitzer 2020 dời lịch tổ chức

Ngày 7.4 (giờ Mỹ), ban tổ chức giải thưởng Pulitzer 2020 cho biết thay vì diễn ra vào ngày 20.4 như đã định trước đó, mùa giải năm nay sẽ được dời đến ngày 4.5. Thông tin này được Hollywood Reporter xác nhận trong cùng ngày.

Pulitzer là giải thưởng danh giá của xứ cờ hoa được trao hằng năm trên nhiều lĩnh vực như văn học, báo chí, âm nhạc... Năm rồi, nhà văn người Mỹ Richard Powers đã xuất sắc chinh phục giải Pulitzer Văn học dành cho thể loại sách hư cấu (fiction) với tiểu thuyết lấy đề tài môi trường mang tên The Overstory. Các tờ báo được xướng tên tại mùa giải năm rồi có The Washington Post (thắng 2 giải), The New York Times và The Wall Street Journal (đều thắng 1 giải).