Giang Hồng Ngọc đã đóng tác quyền bổ sung cho 'Mùa thu chết'

Cụ thể sau bài viết Lại “lơ là” tác quyền đăng trên Thanh Niên số báo ra ngày 17.10 phản ánh việc Giang Hồng Ngọc ra mắt album Mùa thu chết trên online lẫn đĩa vật lý nhưng lại không đóng tác quyền cho đĩa vật lý, nữ ca sĩ đã có phản hồi đến báo giới và các đơn vị đang giữ bản quyền những ca khúc trong album.

Trên trang cá nhân, Giang Hồng Ngọc cho biết đã đóng phí tác quyền cho các ca khúc trong album Mùa thu chết để phát hành online, nhưng khi làm buổi giới thiệu ra mắt album thì có in hơn 100 ấn bản đĩa làm tài liệu họp báo và tặng người thân, bạn bè, người hâm mộ chứ không in đĩa kinh doanh với mục đích thương mại. Cũng vì nghĩ chỉ là ấn bản làm tài liệu cung cấp báo chí và tặng, nên cô đã sơ suất không biết rằng cần phải xin cấp phép cho hình thức in ấn này.