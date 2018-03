Gil Lê quyết tâm trở lại âm nhạc sau nghi án trục trặc với Chi Pu

Thời gian qua, Gli Lê chủ yếu xuất hiện với vai trò MC trong các chương trình truyền hình thực tế. Với gương mặt sáng sân khấu và khả năng giao tiếp khá linh hoạt, Gil Lê được giao dẫn dắt khá nhiều chương trình như The Look, Follow me... Cái tên Gil Lê cũng được khán giả nhắc đến nhiều khi trở thành "cặp bài trùng" với Chi Pu.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều tin đồn cho rằng Gil Lê và Chi Pu đã "đường ai nấy đi". Dù không chính thức lên tiếng nhưng việc cả hai không còn xuất hiện cùng nhau thường xuyên như trước khiến khán giả "bán tín bán nghi".

Ca khúc Nơi con tim yên bình là bài hát được chấp bút bởi nhạc sĩ Dương Khắc Linh dành cho nhóm X5 Girls trong một chương trình âm nhạc. Chia sẻ về lý do chọn ca khúc này đánh dấu sự trở lại của mình, Gil Lê cho biết đây là món quà thay lời cảm ơn của cô gửi đến những người hâm mộ đã đồng hành cùng mình thời gian qua. Nữ ca sĩ cho biết trong năm 2018, cô sẽ tập trung phát triển sự nghiệp ca hát với những sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu.