Giới điện ảnh tiếc thương NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc

Là một tên tuổi gạo cội của điện ảnh miền Nam nên sự ra đi của NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc khiến nhiều người bàng hoàng. Dù có bệnh trước đó nhưng trong một năm qua, ông vẫn đi đứng nói chuyện bình thường với mọi người.

Diễn viên Hồng Ánh đau buồn dù nghe tin đạo diễn Lê Cung Bắc ra đi “rất nhẹ nhàng thanh thoát”. Cô chia sẻ: “Tạm biệt chú - diễn viên - đạo diễn Lê Cung Bắc, người đã trao cho tôi khi đó là cô bé 18 tuổi vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của mình và cũng là người tin tưởng giao cho tôi vai diễn trong bộ phim cuối cùng do chú làm đạo diễn. An nghỉ nha chú, đã hết đau đớn rồi. Chia tay những người mà tôi thương quý, tạm biệt những tài năng mà tôi kính trọng”.

Việt Trinh (trái) và Hồng Ánh vào vai Bạch Cúc - Bạch Vân trong phim Người đẹp Tây Đô Ảnh: ĐPCC

Diễn viên Việt Trinh - người gắn bó với đạo diễn Lê Cung Bắc nhiều và từng đóng vai chính phim Người đẹp Tây Đô do ông đạo diễn cho biết chị vừa được vợ của đạo diễn báo tin ông qua đời lúc rạng sáng nay. Những ngày qua, khi biết đạo diễn Lê Cung Bắc bắt đầu yếu dần, Việt Trinh rất lo lắng cho sức khoẻ của người anh đồng nghiệp thân thiết. Việt Trinh nói Lê Cung Bắc chỉ mới phát hiện bệnh ung thư phổi hơn một năm nay nhưng tinh thần ông khá lạc quan. Hồi tết 2021, ông vẫn khỏe và tiết lộ đã sẵn sàng thực hiện một dự án phim mới. Việt Trinh nói ngưỡng mộ và kính trọng niềm đam mê, say nghề của cố đạo diễn. Ông có mong ước được gặp lại các diễn viên thân thiết và đã gặp được nhiều đồng nghiệp thân thiết trong thời gian chữa bệnh khi họ ghé đến thăm ông. Lê Cung Bắc khi đó cũng chia sẻ ông cảm thấy an lòng khi được vợ và con chăm sóc tận tình.

Trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn cũng đau buồn tưởng nhớ người thầy, người đồng nghiệp đáng kính của mình.

Đạo diễn Lê Cung Bắc Ảnh: T.L

NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc sinh năm 1946 tại Quảng Trị nhưng có gần nửa thế kỷ gắn bó với Sài Gòn. Hiện tại, ông cùng gia đình sống trong ngôi nhà ở quận 10, TP.HCM. Đạo diễn Lê Cung Bắc từng học cao học Quản trị kinh doanh ở Sài Gòn, chuyên ngành kinh tế quốc tế. Trước năm 1975, ông được đánh giá là một diễn viên kịch tài năng.

Sau năm 1975, ông tham gia Đoàn kịch nói Bông Hồng một thời gian ngắn và sau đó chính thức chuyển qua lĩnh vực điện ảnh từ năm 1982. Trong khoảng 10 năm, ông đã có trên 200 vai diễn điện ảnh và truyền hình. Sau đó, ông nổi tiếng với vai trò đạo diễn các phim: Người đẹp Tây Đô, Dòng đời, Vó ngựa trời nam, Ngược sóng, Mỹ nhân Sài thành... (truyền hình) và Nhịp đập trái tim, Trên cả hận thù, Ta tắm ao ta... (nhựa).

Vợ ông là bà Bùi Thị Giang, từng là một giáo sư Anh văn và là chị của cố diễn viên Đơn Dương. Ông bà cưới nhau đã được 50 năm, có hai con trai. Người con đầu tốt nghiệp kỹ sư ngành tin học tại Mỹ. Con trai út của ông theo học ngành kiến trúc sư trong nước.

Dự kiến lễ động quan NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 15.6; sau đó an táng tại nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phước (TP.HCM).