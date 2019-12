Giới trẻ mong đợi gì tại Đại nhạc hội ‘Dấu Ấn Phượng Hoàng’ của Matxi Corp?

Matxi Corp - Clip Teasing Đại nhạc hội Dấu ấn Phượng Hoàng

Cuộc hội ngộ thần tượng

Hà Anh Tuấn, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Hoàng Thùy Linh, Bằng Kiều, Đàm Vĩnh Hưng, BinZ, Võ Hạ Trâm… là những ngôi sao sẽ góp mặt trong sự kiện lần này. Theo bật mí từ ban tổ chức chương trình, để mở màn một năm mới thăng hoa, các nghệ sĩ sẽ xuất hiện với những cách thức đầy ấn tượng. Âm hưởng thần thoại kỳ ảo từ chủ đề “phượng hoàng” kết hợp với công nghệ âm nhạc hiện đại sôi động sẽ tạo ra không khí cực “phiêu” cho khán giả.

Dàn sao sẽ góp mặt Đại nhạc hội “The Phoenix Empire - Dấu Ấn Phượng Hoàng”

Nữ ca sĩ Đông Nhi sẽ cực kỳ quyến rũ trên sân khấu với những ca khúc sôi động On top, Đừng để anh, Vì em quá yêu anh, Xin lỗi anh quá phiền, Bad boy…

Nữ ca sĩ Đông Nhi sẽ khuấy động đêm nhạc với những bản hit của mình

Các fan của Hoàng Thùy Linh nếu vẫn còn chưa hết say sưa với Duyên âm thì sẽ được thỏa lòng khi gặp được nàng Mị lộng lẫy biểu diễn với đạo cụ cực chất... Noo Phước Thịnh cũng là cái tên không thể thiếu với những bản hit I'm still loving you, Nỗi nhớ đầy vơi, Wanna stay in love… trình diễn cùng với 30 vũ công chuyên nghiệp.

Những khán giả ưa chuộng dòng nhạc trữ tình sâu lắng cũng sẽ không thất vọng với đại nhạc hội lần này, bên cạnh các giai điệu trẻ trung sôi động, chương trình cũng sẽ mang đến những bản tình ca lãng mạn được trình diễn bởi dàn sao hạng A chất lượng như Hà Anh Tuấn, Bằng Kiều, Đàm Vĩnh Hưng…

Hà Anh Tuấn sẽ góp mặt trong Đại nhạc hội mở màn năm 2020 với những ca khúc trữ tình đặc sắc

Sự xuất hiện của hoàng tử Hà Anh Tuấn sẽ mang lại những cảm xúc thăng hoa bởi hàng loạt bản hit gây đốn tim khán giả như Có chàng trai viết lên cây, Tháng Tư là lời nói dối của em, Người con gái ta thương…

Quẩy hết mình cùng nhạc điện tử và sân khấu “khủng”

Sân khấu “Dấu Ấn Phượng Hoàng” được thiết kế cách điệu lộng lẫy dài gần 100 mét, cao hơn 20 mét

“The Phoenix Empire - Dấu Ấn Phượng Hoàng” sẽ là một màn hòa âm phối cực kỳ ăn ý giữa nhiều thể loại, từ ballad ngọt ngào, R&B độc đáo đến Rap và EDM sôi động. Trên bối cảnh sân khấu lộng lẫy gần 100 mét cộng hưởng với công nghệ âm thanh ánh sáng hiện đại, đêm nhạc hứa hẹn sẽ mang đến một sân chơi âm nhạc đầy cảm xúc để khán giả được thăng hoa một cách trọn vẹn nhất.

Công tác chuẩn bị cho “The Phoenix Empire - Dấu Ấn Phượng Hoàng” cũng đang được gấp rút chuẩn bị để phục vụ tốt nhất cho gần 20.000 khán giả. Bên cạnh âm nhạc, ban tổ chức còn thiết kế nhiều hoạt động đậm chất carnival để biến sự kiện thành một lễ hội thực sự với hình ảnh các nghệ sĩ biểu diễn cà kheo, nhân tượng, các góc chụp hình, thảm đỏ,… khán giả sẽ có thêm loạt ảnh lung linh để khoe bạn bè nhân dịp đầu năm mới.

