Giữa nhiều scandal, Thành Long trở lại trong phim chiếu Tết

Sau một năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Thành Long tái xuất phòng vé với bom tấn hoành tráng The Knight of Shadows: Between Yin and Yang (tựa Việt: Đại chiến âm dương) khởi chiếu ngày mùng 1 Tết Nguyên đán (5.2.2019).

Thành Long hóa thân thành Bồ Tùng Linh để trừ diệt yêu quái cùng phong cách võ thuật hài hước của mình - Ảnh: iQIYI Motion Pictures Ảnh: iQIYI Motion Pictures Thành Long hóa thân thành Bồ Tùng Linh để trừ diệt yêu quái cùng phong cách võ thuật hài hước của mình

Bộ phim mới của Thành Long lấy cảm hứng từ bộ truyện Liêu trai chí dị của nhà văn đời Thanh - Bồ Tùng Linh. Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh (Trung Quốc) hồi năm ngoái, Thành Long tiết lộ với báo giới rằng trong bản phim mới ông sẽ hóa thân thành chính Bồ Tùng Linh, sử dụng bút lông như một vũ khí, còn việc trừ tà ma được dàn dựng bằng kỹ xảo. Thành Long cho biết ông rất hứng thú trong quá trình quay phim: “Tôi đã làm nghề nửa thế kỷ và điều khiến tôi hài lòng nhất là được diễn xuất hằng ngày. Tôi không bao giờ nghĩ đến tiền bạc và giải thưởng khi làm phim, điều khiến tôi quan tâm là làm được phim hay và cố gắng hết mình. Tôi thích thử nghiệm những phong cách khác nhau và hóa thân vào nhiều dạng nhân vật”. Ảnh: iQIYI Motion Pictures Trong vai một người bán sách, Thành Long tiếp tục kể những câu chuyện đậm màu sắc kỳ bí Tin liên quan ‘Thập Tam muội’ Hồng Kông để lại gần 1.500 tỉ cho em trai vì không con cái

Thêm 17 sao Hoa ngữ đình đám trốn thuế?

85 tuổi nhà văn Kim Dung mới được kết nạp vào Hội nhà văn Trung Quốc Đoạn trailer liên tục mang đến những trận đối đầu đầy ác liệt giữa nam diễn viên gạo cội với hai nhân vật bí ẩn do Nguyễn Kinh Thiên và Chung Sở Hy thủ vai. Từ sau khi nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Mã, Kinh Thiên đã vắng mặt trên màn ảnh rộng trong một khoảng thời gian dài. Trong lần tái xuất này, anh luôn ở bên cạnh Thành Long để học hỏi những cảnh hành động ấn tượng từ đàn anh. Sự nỗ lực hết mình của nam diễn viên trẻ đã được ngôi sao Giờ cao điểm công nhận và khen ngợi. Trong năm qua ngôi sao võ thuật gốc Hồng Kông hầu như không có dự án nghệ thuật nào đặc sắc. Cuốn tự truyện bản tiếng Anh của ông khiến khán giả quốc tế lắc đầu trước lối sống phóng túng của ngôi sao võ thuật. Giữa nhiều ồn ào về đời tư, phim sắp tới của Thành Long không được khán giả dành quá nhiều trông đợi giành ngôi vương phòng vé, nhất là khi nó sẽ đấu với tác phẩm Vua hài 2 của Châu Tình Trì.