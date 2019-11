Giữa sóng gió chia tay trong showbiz, Quang Tuấn hứa một lòng với bà xã Linh Phi

Trong phim, Quang Tuấn nhận vai người từng vào tù vì bài bạc. Nhân vật có nội tậm phức tạp ở chỗ dù có thể gây thù oán với bao người nhưng đứng trước con gái anh vẫn luôn là một người cha hiền từ, muốn bù đắp lại tình thương dành cho con trong những tháng ngày xa cách. Quang Tuấn tiết lộ anh xem bé Cát Vy như con gái ruột khi đóng chung với sao nhí phim Hai Phượng để hai "cha con" nhập vai dễ dàng. Tại buổi ra mắt phim Cát Vy quyến luyến Quang Tuấn gây xúc động.

Quang Tuấn quen thuộc khán giả với gương mặt thư sinh, hiền lành. Vai diễn trong Tiệm ăn Dì ghẻ lần nữa cho thấy sự mới mẻ trong cách hóa thân nhân vật của anh. Quang Tuấn thừa nhận anh mong muốn thay đổi và chứng minh khả năng diễn xuất qua nhiều dạng vai khác nhau. Việc thay đổi số phận, tính cách nhân vật là cách anh tìm cảm hứng mới trong diễn xuất, mang góc cạnh khác đến với người xem.

Theo Linh Phi, người làm chị thường có sự hi sinh, cẩn trọng và bảo vệ em hơn con trai. Kết quả nằm trong mong đợi của Linh Phi song vẫn khiến cô xúc động. Mang thai ở tháng thứ 5, Linh Phi không ốm nghén quá nhiều. Cô nhận được sự quan tâm, san sẻ kinh nghiệm từ gia đình hai bên để chăm sóc sức khỏe mẹ con thời kỳ mang bầu. Cá nhân Quang Tuấn cũng hi vọng con đầu lòng là bé gái. Anh nói mình thích con gái vì bé sẽ quấn quýt ba hơn. Nam diễn viên hứa sẽ chỉ dạy con những gì của một người cha có được. Hiện tại, nam diễn viên đang rất hạnh phúc khi sự nghiệp thăng hoa, vai diễn trong Thất sơn tâm linh được khen ngợi. Kèm theo đó anh vừa đảm nhận vai chính trong một dự án truyền hình do VFC sản xuất.