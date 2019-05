Giữa tâm bão dư luận, Bảo Yến Rosie: 'Cứ dìm tôi đi, và giúp tôi nổi tiếng'

Bảo Yến Rosie là gương mặt gây chú ý tại vòng đối đầu của Giọng hát Việt 2019 khi bị tố đi muộn, thái độ với MC vì không gọi đúng nghệ danh. Ở thời điểm bị dư luận chỉ trích, học trò Thanh Hà gây bất ngờ khi ra mắt bản mashup Anh ơi ở lại và Ra là em đâu quá mong manh. Cô chia sẻ thông tin này trên trang cá nhân kèm theo dòng trạng thái: “Cứ dìm tôi đi, và giúp tôi nổi tiếng. Rosie mạnh mẽ lắm, không dễ hạ gục đâu”. Thông tin này tiếp tục nhận những phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng.

Trả lời báo Thanh Niên, Bảo Yến cho biết dự án này được cô chuẩn bị từ trước đó rất lâu và lên kế hoạch ra mắt ngay sau khi vòng đối đầu kết thúc. “Tôi cũng không dự tính trước việc sẽ bị khán giả quay lưng như vậy. Tôi phải dời lại vài ngày mới ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Bây giờ có ảnh hưởng hay không thì tôi vẫn phải cho ra sản phẩm đúng với dự định của mình”, cô giải thích.

Ảnh: FBNV Bảo Yến Rosie cho biết sẽ nỗ lực ra nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng để thay đổi cái nhìn của khán giả về mình

“Nếu khán giả theo dõi Facebook của tôi sẽ thấy tôi đã đăng tải thông tin về dự án này rất lâu, trước khi scandal này xảy ra. Dự án này tôi muốn tặng cho khán giả yêu mến tôi. Tôi không nghĩ đến chuyện vịn vào scandal để ra sản phẩm”, Bảo Yến giải thích khi bị chỉ trích là mượn ồn ào để gây chú ý. Đồng thời, học trò Thanh Hà cũng đính chính về dòng trạng thái thách thức trên mạng xã hội: “Tôi viết dòng trạng thái đó khi đang bức xúc về chương trình chứ không phải thách thức khán giả. Tôi nghĩ chương trình đối xử với mình không tốt nên tôi rất ức chế”.

Nữ thí sinh The Voice thừa nhận ồn ào vừa qua ảnh hưởng đến công việc, show diễn, thậm chí là liên lụy đến người thân, bạn bè của cô. “Nhưng tôi cảm thấy trong vấn đề này có nhiều điều không đúng, vì bản thân tôi chưa làm gì quá sai đến mức mọi người quá nặng nề như vậy. Sau Giọng hát Việt 2019, tôi ngại tham gia các cuộc thi vì thấy có nhiều sự không công bằng. Tôi thấy mình không may mắn nên phải cố gắng nhiều hơn nữa so với các ca sĩ khác để được khán giả đón nhận và hiểu bản thân mình hơn. Tôi sẽ dành tâm huyết đầu tư về giọng hát, bài hát, MV… để chinh phục người nghe”, Bảo Yến trải lòng.