'Góa phụ đen' Scarlett Johansson đính hôn lần 3 sau nhiều đổ vỡ

Ngôi sao điện ảnh Scarlett Johansson gây sốc khán giả khi “về cùng nhà” với biên kịch của Saturday Night Live, chương trình hài kịch hàng đầu nước Mỹ. Sau hai năm hẹn hò, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân.

Được biết, thông tin trên xuất phát từ phía đại diện truyền thông của nữ diễn viên. Chia sẻ trên tờ AP, ông Marcel Pariseau cho biết Scarlett Johansson và Colin Jost đã chính thức đính hôn, hiện cả hai vẫn chưa lên kế hoạch cho hôn lễ. Hai người từng công bố mối quan hệ của mình vào tháng 5 năm ngoái, bộ đôi gây chú ý khi xuất hiện cùng nhau trên các sự kiện thảm đỏ và thường xuyên có những cử chỉ thân mật khi tạo dáng.

Chia sẻ về vị hôn thê trên tờ Entertainment Tonight, nam diễn viên phim Tuyên ngôn độc thân cho biết: “Cô ấy là một người tuyệt vời... Thật khó để nói bất cứ lời phàn nàn nào”. Ngoài ra, nhà văn người Mỹ cũng từng tiết lộ về cơ duyên đưa cả hai đến với nhau: “Chúng tôi biết nhau khi Scarlett Johansson lần đầu đảm nhận vai trò là người dẫn chương trình cho Saturday Night Live, đây cũng là năm đầu tiên tôi tham gia chương trình với vai trò là một biên kịch. Từ đó, chúng tôi có nhiều cơ hội để tiến xa hơn”.

Ảnh: Reuters Bộ đôi Scarlett Johansson và Colin Jost từng xuất hiện như hình với bóng trong các sự kiện thảm đỏ thời gian gần đây

Được biết, đây là lần thứ 3 “Góa phụ đen” lên xe hoa sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ với nam diễn viên “Deadpool” Ryan Reynold và nhà báo Romain Dauriac. Nguyên nhân đi đến sự rạn nứt giữa cô và hai người chồng cũ được tiết lộ do “cạnh tranh và ganh đua trong nghề nghiệp” và sự bất đồng quan điểm không thể hòa hợp. Trong suốt thời gian chung sống, nữ diễn viên phim Lucy cùng Romain Dauriac đã có một bé gái tên Rose Dorothy Dauriac sinh năm 2014. Trái với kinh nghiệm tình trường dày dặn của vợ sắp cưới, đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của nhà văn 36 tuổi.

Chồng sắp cưới của nữ diễn viên người Mỹ nổi tiếng với vai trò biên kịch cũng như nhà văn trong các chương trình truyền hình hài kịch nổi tiếng. Được biết, anh là cựu sinh viên trường đại học Harvard danh giá. Nam diễn viên đã sớm bộc lộ tài năng về nghệ thuật khi giành được cơ hội trở thành biên kịch cho chương trình hài kịch nổi tiếng Saturday Night Live của hãng NBC từ năm 2005.

Chỉ sau 4 năm làm việc, Colin Jost đã tiến lên vị trí giám sát biên tập và đồng tác giả cho chương trình từ 2012 đến 2015. Tên tuổi của nam nghệ sĩ được biết đến rộng rãi khi trở thành khách mời trong chương trình đối thoại đình đám Late Night with Jimmy Fallon với tính cách hài hước và duyên dáng. Ngoài hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, người tình của Black Widow còn là một cây bút thân quen trên các tờ báo hàng đầu như The New York Times, The Huffington Post, The Staten Island.

Ảnh: Saturday Night Live Colin Jost (trái) là một cây bút tài năng xuất thân từ trường đại học Harvard danh giá

Về phía Scarlett Johansson, cô được biết đến là một phụ nữ đa tài với nhiều vai trò như: diễn viên, người mẫu và ca sĩ. Cô xuất hiện lần đầu tiên với vai trò một diễn viên điện ảnh trong bộ phim North (1994) khi chỉ mới 10 tuổi. Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục sự nghiệp với Manny & Lo (1996), và bắt đầu gây được chú ý từ công chúng qua các vai diễn trong The Horse Whisperer (1998) và Ghost World (2001). Tên tuổi của ngôi sao 34 tuổi được biết đến rộng rãi khi đảm nhận vai Black Widow trong chuỗi bom tấn của vũ trụ điện ảnh Marvel kể từ năm 2010.

Nữ nghệ sĩ được xem là một trong các biểu tượng sắc đẹp ở Hollywood khi xuất hiện trong danh sách những phụ nữ quyến rũ nhất trên thế giới được các tạp chí hàng đầu Mỹ bình chọn. Tuy nhiên, sắc đẹp của cô lại đi liền với sự đa tình. Trong suốt quá trình hoạt động diễn xuất, Scarlett Johansson đã phải lòng nhiều người đàn ông, trong đó có những tên tuổi nổi tiếng như: “Đội trưởng Mỹ” Chris Evans, biên kịch Joseph Gordon Levitt, “play boy” Sean Penn, ca sĩ Justin Timberlake, diễn viên Josh Hartnett…