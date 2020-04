Gọi tên Christophe, người đã xa xôi...

Christophe qua đời hôm 16.4 (giờ địa phương) sau khi được gia đình đưa vào bệnh viện tại thành phố Brest (tỉnh Finistère, Pháp) do bị một số triệu chứng về phổi, đại diện gia đình ông nói với Hãng tin AFP. Trước đó, ông đã phải nhập viện vào ngày 26.3 tại Paris do suy hô hấp. Theo lời vợ ông, bà Véronique Bevilacqua, danh ca qua đời vì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và bà cũng không xác nhận với báo giới Christophe chết do Covid-19 dù một số tờ báo đưa tin ông dương tính với SARS-CoV-2 Christophe tên thật là Daniel Bevilacqua, sinh ngày 13.10.1945 tại vùng Juvisy-sur-Orge, ngoại ô Paris. Sau đĩa đơn đầu tiên không thành công vào năm 1963, chàng trai trẻ Christophe đã thành công nhờ bản hit Aline vào mùa hè năm 1965. Sau đó là hàng loạt ca khúc làm nên tên tuổi Christophe như Les Marionnettes, Les mots bleus, Maman, Je ne t’aime plus, Main dans la main, Mal, Oh! mon amour… Năm 1996, ông trở lại với album Bevilacqua. Đây là một thể nghiệm nhạc điện tử, đánh dấu sự chuyển hướng mạnh mẽ trong tư duy âm thanh và sáng tác. Đỗ Tuấn