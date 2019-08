Goo Hye Sun nhập viện sau thời gian căng thẳng ly hôn với chồng trẻ

Trên trang cá nhân hơn 1,4 triệu người theo dõi, nữ diễn viên sinh năm 1984 cho biết cô không thể tham dự Liên hoan phim ngắn Quốc tế Seoul diễn ra vào ngày 3.9 và gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức cùng khán giả. Theo tiết lộ, mỹ nhân họ Goo phải nhập viện để cắt bỏ polyp (một dạng tổn thương có hình dáng như khối u, đa phần lành tính). Hiện chưa rõ Goo Hye Sun mắc polyp ở vị trí nào trên cơ thể, tuy nhiên bệnh tình của cô không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Thông tin trên thu hút sự quan tâm của khán giả bởi hiện tại minh tinh 35 tuổi đang vướng vào những tranh cãi về chuyện ly hôn với chồng trẻ, nhiều người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của người đẹp khi chúng trở nên bất ổn trong thời gian qua. Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả yêu mến nữ diễn viên gửi lời hởi han, động viên đồng thời mong cô mong chóng hồi phục.

Sau đổ vỡ, Goo Hye Sun vẫn tích cực chia sẻ đời sống cá nhân trên mạng xã hội trong khi Ahn Jae Hyun chọn cách "im hơi lặng tiếng" ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước khi nhập viện vì vấn đề sức khỏe, bà xã Ahn Jae Hyun vừa mở một cuộc triển lãm tranh có tên Thế giới không có anh với em thật cô đơn và thu hút lượng lớn khán giả đến thưởng thức. Buổi triển lãm trên giúp Goo Hye Sun bỏ túi khoảng 20 triệu won (hơn 382 triệu đồng), toàn bộ số tiền được sao phim Đức vua và tôi dùng để giúp đỡ các trung tâm cứu trợ động vật. Hành động của nữ diễn viên không những nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mà còn giúp cô có được sự ủng hộ lớn hơn từ công chúng sau những ồn ào về chuyện ly hôn với Ahn Jae Hyun.

Sau khi hôn nhân ngôn tình của Goo Hye Sun với mỹ nam Vì sao đưa anh tới đổ vỡ, cặp đôi đình đám này trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng lẫn truyền thông xứ kim chi suốt nhiều ngày. Nếu Ahn Jae Hyun bị công chúng tẩy chay, chỉ trích thậm tệ, các nhãn hàng hủy hợp tác và dự án phim ảnh, show truyền hình gặp trắc trở thì Goo Hye Sun lại nhận được sự bênh vực, bảo vệ từ khán giả và sự nghiệp của cô không ảnh hưởng gì đáng kể. Bằng chứng là cuốn tiểu thuyết Tears Are Heart-Shaped do minh tinh này chấp bút và xuất bản lần đầu vào tháng 5.2019 hiện có mặt trong danh sách những tác phẩm bán chạy nhất tại xứ kim chi trong tuần qua. Ngày 31.8, Goo Hye Sun tiết lộ trên trang cá nhân rằng cuốn sách sẽ được xuất khẩu sang Indonesia trong thời gian tới. Bộ phim Mystery Pink do Goo Hye Sun đảm nhiệm vai trò đạo diễn cũng vừa được chọn để giới thiệu tại Liên hoan phim ngắn Quốc tế Seoul lần thứ 11 (từ 3.9 tới 8.9).

Công việc của Goo Hye Sun vẫn suôn sẻ sau rạn nứt hôn nhân trong khi Ahn Jae Hyun thì ngược lại ẢNH: INSTAGRAM NV

Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun từng là một trong những cặp vợ chồng đáng ngưỡng mộ nhất làng giải trí Hàn Quốc. Cặp diễn viên trở thành hình mẫu của nhiều người trẻ xứ kim chi vì chuyện tình nhẹ nhàng, lãng mạn như ngôn tình. Tuy nhiên, hôm 18.8, Goo Hye Sun bất ngờ đăng đàn tiết lộ chuyện hôn nhân rạn nứt, mở màn cho chuỗi ngày cả hai đấu tố nhau trước công chúng. Trong khi nữ chính Vườn sao băng khẳng định bị chồng cũ và giám đốc công ty quản lý hùa nhau nói xấu, đặt điều, Ahn Jae Hyun lăng nhăng, chê vợ ngực thiếu sexy thì phía nam diễn viên sinh năm 1987 lại tố chính Goo Hye Sun muốn ly hôn trước và luôn kiểm soát chồng. Nam diễn viên họ Ahn cho biết trong thời gian chung sống với Goo Hye Sun, anh đã phải điều trị trầm cảm suốt thời gian dài. Thậm chí, nguồn tin thân cận của mỹ nam 32 tuổi này còn cho biết Ahn Jae Hyun chuẩn bị tung loạt tin nhắn tố Goo Hye Sun nói dối. Tuy nhiên đến nay nam diễn viên này vẫn chưa có động tĩnh gì.