Goo Hye Sun tố chồng trẻ say xỉn, hay gọi điện thân mật với nhiều phụ nữ

Mở đầu, nữ diễn viên phim Vườn sao băng chuyển lời xin lỗi đến khán giả yêu mến cô vì đã lo lắng cho người đẹp trong suốt thời gian xảy ra vụ việc. Đại diện pháp lý của minh tinh 35 tuổi chia sẻ dù Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun đã thảo luận về chuyện ly hôn nhưng cả hai chưa thực sự đồng thuận về quyết định này. “Một bản dự thảo về các thỏa thuận ly hôn đã được trao đổi qua lại giữa hai bên nhưng tài liệu này chưa bao giờ được ký tên, đóng dấu”, luật sư của diễn viên sinh năm 1984 nhấn mạnh. Hiện “nàng Cỏ” khẳng định cô vẫn không có mong muốn ly hôn.

Cũng trong văn bản vừa được công bố, đại diện pháp lý của Goo Hye Sun cho biết quan hệ tình cảm của nữ diễn viên phim Đức vua và tôi với ông xã kém 3 tuổi khiến cô trở nên căng thẳng do sự thiếu quan tâm của Ahn Jae Hyun đối với cuộc hôn nhân vốn rất được ngưỡng mộ của họ. Thông qua luật sư, nữ nghệ sĩ cho biết cô đã mất niềm tin vào chồng sau khi chứng kiến mỹ nam phim Vì sao đưa anh tới thay lòng đổi dạ. Goo Hye Sun cũng không ngại tiết lộ rằng Ahn Jae Hyun thường say xỉn và mỗi lúc như vậy, nam diễn viên sẽ gọi điện thân mật cho nhiều phụ nữ khác.

Dẫu không còn niềm tin ở Ahn Jae Hyun, Goo Hye Sun vẫn không muốn ly hôn nhất là sau khi chứng kiến mẹ cô bị sốc tâm lý và tình trạng sức khỏe của bà trở nên tồi tệ sau tin dữ. Đại diện của người đẹp cũng khẳng định rằng các bài viết đề cập rằng chuyện ly hôn của cô và Ahn Jae Hyun đã được hai bên đồng thuận là hoàn toàn sai sự thật ẢNH: INSTAGRAM NV

Mỹ nhân đình đám một thời của Vườn sao băng cũng đề cập rằng cô không còn tin tưởng vào HB Entertainment - công ty quản lý Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun bởi đơn vị này vốn không công bằng trong việc xử lý đời tư nghệ sĩ. Trước đó, phía công ty từng ra thông báo với nội dung Goo Hye Sun là người muốn ly hôn và công ty cùng Ahn Jae Hyun đã vô cùng ngỡ ngàng trước bài đăng bất ngờ của nữ diễn viên vào hôm 18.8. “Cô ấy xác nhận rằng không muốn làm việc dưới trướng của HB Entertainment nữa. Chúng tôi hi vọng chấm dứt hợp đồng độc quyền của cô ấy với họ càng sớm càng tốt. Nếu công ty không có thái độ hợp tác thì chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc có hành động pháp lý rõ ràng đối với đơn vị này”, luật sư của minh tinh họ Goo nhấn mạnh.

Về phía Ahn Jae Hyun, nam diễn viên sinh năm 1987 hiện vẫn im lặng trước những động thái từ bà xã và để công ty quản lý lên tiếng. Theo Koreaboo ngày 21.8, mỹ nam 32 tuổi sẽ không tham gia buổi ra mắt phim People With Flaws mặc dù anh đóng vai chính. Khi thông tin này được tiết lộ, nhiều người cho rằng tài tử này lánh mặt vì ồn ào ly hôn với Goo Hye Sun. Đáp lại những lời đồn đoán, HB Entertainment cho biết Ahn Jae Hyun đã từ chối đến sự kiện này từ tháng trước do lịch trình chồng chéo chứ không phải do chuyện cá nhân.

Sau cặp Song Joong Ki - Song Hye Kyo, vụ ly hôn của Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun làm "dậy sóng' làng giải trí xứ Hàn ẢNH: TVN

Vụ ly hôn ồn ào của cặp đôi đình đám nhất nhì làng giải trí xứ kim chi đang là đề tài được truyền thông và công chúng Hàn Quốc quan tâm. Sự việc gây chấn động vào hôm 18.8 khi Goo Hye Sun đăng hàng loạt bài viết trên trang Instagram cá nhân tố chồng trẻ thay lòng đổi dạ, muốn nhanh chóng ly hôn, công ty quản lý và Ahn Jae Hyun thậm chí bị cô tố là hùa vào bịa chuyện, bắt nạt nữ diễn viên. Goo Hye Sun cũng không ngại tiết lộ các tin nhắn với chồng trẻ, “vạch mặt” anh và nữ CEO của công ty cùng nhau nói xấu cô. Sau thông tin này, nhiều người nhanh chóng hướng sự chú ý đến Giám đốc điều hành của HB Entertainment là Moon Bomi. Người đàn bà quyền lực này thậm chí còn được cho là “kẻ thứ ba” khiến hôn nhân của Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun rạn nứt.

Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun vốn được biết đến là cặp chị em “phim giả tình thật” của làng giải trí xứ Hàn. Cặp sao chính thức hẹn hò sau khi đóng cặp trong Blood (Bác sĩ ma ca rồng) vào năm 2015. Giữa tháng 3.2016, họ tuyên bố yêu nhau đã được gần một năm và đang tính đến chuyện về một nhà. Mặc dù Goo Hye Sun hơn chồng 3 tuổi nhưng cả hai vẫn được khen ngợi vì ngoại hình tương xứng và nhận được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ. Tháng 5.2016, cặp sao tổ chức lễ cưới ấm cúng bên gia đình và bắt đầu cuộc sống hôn nhân ngập trong hạnh phúc.