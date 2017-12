2017 đánh dấu một năm sôi động của thị trường âm nhạc Việt Nam khi các giọng ca Kpop “đổ bộ” không ngừng trong các sự kiện hay lễ trao giải đình đám. Và có lẽ năm 2018 sẽ tiếp tục là năm mà Việt Nam trở thành thị trường lý tưởng cho sao Hàn mà mở đầu là nhóm nhạc GOT7. Theo thông tin mới cập nhật, các chàng trai thuộc công ty quản lý JYP sẽ có mặt tại TP.HCM biểu diễn ở một lễ hội âm nhạc cuối năm mang tên V Live Year End Party diễn ra vào ngày 19.1.2018.



Mới đây, GOT7 cũng đã gửi lời chào đến fan Việt thông qua đoạn clip ngắn gần một phút. Trong đoạn video, 7 nam ca sĩ gây bất ngờ khi nói tiếng Việt khá rõ ràng các câu: “Xin chào các bạn” và “Cảm ơn”. Ngoài ra, nhóm cũng hỏi thăm fan Việt và hứa hẹn sẽ tái ngộ mọi người trong sự kiện sắp tới.

GOT7 là nhóm nhạc nam gồm 7 thành viên đang nhận được nhiều sự yêu mến tại Hàn Quốc và các quốc gia châu Á khác. Nhóm vừa trở lại làng nhạc với album 7 For 7 cùng ca khúc chủ đề You are được chính trưởng nhóm JB sáng tác. Dự kiến, các chủ nhân hit Fly sẽ biểu diễn những ca khúc nằm trong album 7 For 7 tại sân khấu V Live Year End Party 2017 ở nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.

Được biết, đây là lần thứ ba GOT7 sang Việt Nam. Hai lần trước, nhóm để lại ấn tượng đẹp với những màn trình diễn sôi động và sự thân thiện với fan.

Ngoài GOT7, chương trình còn quy tụ dàn sao Việt gồm Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Tóc Tiên, Soobin Hoàng Sơn, Thanh Duy, Chi Pu, Gil Lê, Erik, Min, Monstar, Lime, Uni5 và Han Sara.

