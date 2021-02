Gương mặt xuân thì của điện ảnh Việt

Kaity Nguyễn cho biết trong khoảng 3 năm trở lại đây, cô muốn trải nghiệm cuộc sống của một người trưởng thành, nhằm có thêm vốn sống, kỹ năng và kinh nghiệm để đi được đường dài với điện ảnh . Năm 2020, khi 21 tuổi, Kaity Nguyễn trở lại với vai diễn cô nàng quyến rũ trong Tiệc trăng máu (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng). Với vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm ở độ tuổi xuân thì, khán giả và giới chuyên môn ghi nhận một Kaity Nguyễn chín chắn, đa dạng và trưởng thành trong lối diễn xuất. Không sở hữu nhiều đất diễn trong Tiệc trăng máu, nhưng Kaity Nguyễn không hề lép vế so với các ngôi sao trong phim như Thu Trang, Hồng Ánh, Thái Hòa, Kiều Minh Tuấn, Hứa Vĩ Văn, Đức Thịnh. Không chỉ thế, vai Kathy mà Kaity Nguyễn hóa thân còn được đánh giá là sắc sảo nhờ khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy và tung hứng ăn ý cùng 6 bậc “tiền bối” trong nghề.

Bước sang 2021, Kaity Nguyễn tiếp tục gây ấn tượng với vai nữ chính mới mẻ và khác lạ so với chính cô từ trước đến nay trong phim Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả (đạo diễn Bảo Nhân - NamCito). Phim xoay quanh 3 chị em gái Lý gia giàu có, nổi danh trong giới sưu tầm và đấu giá cổ vật tại Huế. Biến cố xảy ra trong đêm tiệc đấu giá mùa xuân tại Bạch Trà Viên, món đồ cổ đắt giá nhất bị đánh cắp, buộc Lý Linh (Kaity Nguyễn) cùng 2 người chị là Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh) và Lý Lệ Hồng (NSND Hồng Vân) phải truy tìm kẻ cắp. Từ đó, những bí mật thầm kín của mỗi người lần lượt phơi bày. “Ban đầu, 2 đạo diễn trong Gái già lắm chiêu V đều lo rằng tôi sẽ không đảm nhận tốt nhân vật của mình, nhưng càng đóng, ai trong đoàn phim cũng nói không còn thấy bóng dáng Kaity Nguyễn nữa, mà chỉ còn là một Lý Linh khó đoán. Thật sự, tôi đã nỗ lực và cố gắng gấp bội để mang đến hình ảnh sắc sảo, trưởng thành hơn so với vẻ ngây thơ trước đây”, Kaity Nguyễn bộc bạch.

Ngoài việc góp mặt trong Gái già lắm chiêu V, Kaity Nguyễn sẽ cùng ê kíp lên kế hoạch quay một MV riêng, dự kiến ra mắt vào hè 2021.

Avin Lu tên thật là Lương Anh Vũ, sinh năm 1995 trong một gia đình không có ai theo nghệ thuật. Cha mẹ ly hôn, Avin Lu từ Lạng Sơn theo mẹ vào TP.HCM sinh sống từ năm lớp 9 và phải tự mưu sinh khi ra sống riêng (do mẹ có gia đình khác). Anh kể: “Ngoài việc học, tôi bắt đầu làm thêm bằng công việc ở xưởng bông gòn, buổi tối tham gia lớp nhảy và cũng đoạt vài giải thưởng nhỏ về nhảy múa. Sau đó, tôi tiếp tục ra vỉa hè bán sim điện thoại, rồi làm phục vụ quán cà phê, đi làm lễ tân sự kiện, học ở lớp kịch sân khấu Hồng Vân nên cũng diễn vài vai nhỏ. Năm 2015, khi học năm 2 Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM , tôi bỏ ngang vì lý do riêng tư; rồi tôi đi thi The Voice, lọt vào đội HLV Tóc Tiên nên mới được mọi người biết đến”. Dù không vào sâu ở cuộc thi nhưng giọng hát và hình ảnh chàng trai trẻ Avin Lu khá ấn tượng với mọi người. Thế nên Avin Lu mới được mời… đóng phim. Với Sài Gòn trong cơn mưa (đạo diễn Lê Minh Hoàng), Avin Lu vào vai chàng nhạc sĩ gốc Hà Nội vào TP.HCM theo đuổi đam mê âm nhạc, trải qua nhiều thử thách và đánh đổi ở miền đất dân tứ xứ đổ về. Lần đầu bén duyên điện ảnh, Avin Lu tạo thiện cảm bởi nét diễn trong trẻo, cách biểu đạt cảm xúc chân thành bằng ánh mắt.