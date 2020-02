'Hạ cánh nơi anh' kết thúc ra sao qua dự đoán của fan hâm mộ?

Vì bộ phim Hạ cánh nơi anh (tựa Anh: Crash landing on you, do Đài tvN - Hàn Quốc sản xuất) được quay cuốn chiếu, do đó sau mỗi tuần phát sóng, người hâm mộ không chỉ thổn thức với những cung bậc cảm xúc của câu chuyện tình đầy mị lực yêu giữa kẻ bắc - người nam, mà còn không ngừng chia sẻ những dự đoán về các tập tiếp theo. Khi 2 tập cuối của phim sắp lên sóng, không ít fan cứng hâm mộ phim đã đưa ra những dự đoán đầy thú vị về cái kết của phim, sau khi xem "không bỏ sót một lời thoại, một giây phút nào".