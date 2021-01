Hà Nội, mùa cây nõn biếc

Đó là khi đường phố khoác trên mình tấm voan mùa xuân bằng nhiều hình ảnh xao xuyến của cây lá và những chồi non búp nõn.

Những hàng cây cổ thụ đứng trầm ngâm trơ trụi trên phố bao ngày qua như đang được hồi sinh và đang cựa mình để náo nức đơm mầm.

Đặc biệt hơn có lẽ là loài cây bàng lá đỏ khi đã đi qua mùa đông giá rét để trút lá và tái sinh. Lúc này, chúng đang đua nhau cùng trổ những búp lá non mỡ màng trên cành và cây run run trong gió để khoe những chiếc chồi non xinh xắn. Sự tươi non đang mơn mởn cùng khai mở ngày xuân với đất trời.

Đó là những hàng sấu già rợp bóng mát trên con phố xanh Phan Đình Phùng, đó là những cây xà cừ trên đường Lý Nam Đế, đó là những con phố có cây cơm nguội vàng ở Trần Nhân Tông, có cây bàng lá đỏ và nhiều bóng lá bàng đẹp như những chiếc quạt tròn.

Hà Nội mang dáng vẻ tâm linh và thiêng liêng hơn khi rợp bóng của những cây đa, bồ đề. Chúng được trồng ở phía trước cửa những nơi linh thiêng như đền chùa hay ngự trong khuôn viên của các chùa chiền cổ kính.

Hà Nội đã có những loài cây xanh mà tên tuổi của chúng gắn liền với lịch sử thủ đô từ hàng trăm năm như cây đa đền Bà Kiệu hay cây lộc vừng chín gốc ngự ở bờ hồ Hoàn Kiếm. Cây xanh cũng có tâm hồn và in đậm cốt cách, gắn liền với nét đẹp văn hoá của người Tràng An.

Cây cổ thụ suốt bốn mùa tươi xanh, nở hoa, ra quả... rồi cũng đến lúc quặn mình rụng lá và lại đứng trơ trọi suốt mùa đông giá lạnh. Cây kiên gan trước nắng mưa và gió bão để làm đẹp cho đời. Suốt bốn mùa mưa nắng, cây lặng lẽ dâng hiến, lặng lẽ sinh nở và lặng lẽ già nua.

Có những cây xanh cổ kính dáng dấp uy nghiêm mà đứng trầm mặc bên Tháp Rùa và cầu Thê Húc. Cây xanh nơi này và sự cổ kính của nó mang theo bao ký ức và những câu chuyện đầy xúc động và hào hùng về Hà Nội xưa. Khi bạn có dịp ghé về con phố Lò Đúc, hãy tranh thủ ngắm hàng cây sao đen cổ kính thâm u đang vươn mình dưới nắng. Loài sao đen thật hiếm hoi mà nhìn cũng rất lạ và đẹp, gọi chim chóc về làm tổ và hót ríu rít trong vòm lá.

Mùa xuân ở đâu cũng đẹp, và khi xuân về, những hàng cây xanh hay thậm chí có những dáng cây vẫn đứng cô độc trên những con phố cổ. Chúng vẫn lặng lẽ xoà cành lá trên những mái ngói thâm nâu của phố cổ , gợi nhớ Hà Nội xưa, làm Hà Nội trở nên trầm mặc và bí ẩn hơn.

Cây mang theo vẻ đẹp của đất trời, của thiên nhiên, của vũ trụ và của loài người. Một cái cây nhiều lá cành đang vươn cao về phía mặt trời, đó chính là một cái cây khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Cây cũng như người, mong muốn được xanh mãi, được tận hiến từng ngày. Đời cây cũng tựa như đời người. Rừng cây cũng như rừng người, đều muốn được cống hiến và sống thiết tha với cuộc sống này.

Cây xanh tốt và có nhiều cành. Cũng tựa như một đời cây, một đời người có cuộc sống phong phú và đa dạng. Đời cây sẽ có nhiều khát khao khi vươn cành đi bốn phía, có nhiều nhận biết với nhiều lựa chọn, nhiều sở thích và sự bay bổng như lá xanh lấp lánh dưới mặt trời. Sự hiện hữu của cây luôn làm đẹp cho đời khi xào xạc trong cả những giấc mơ. Cây đời tươi xanh tạo thành cả rừng người đầy sức mạnh. Cây đời luôn là một biểu tượng đẹp về con người trong triết học và tôn giáo. Người ta mong ước mình như một cái cây để hoà nhập vào đời sống này, vào vũ trụ này.

Cây dạy ta bài học của lặng lẽ và sự khiêm nhường. Cây dạy ta cách chống chọi với giông bão và gắn bó hơn, biết yêu hơn nơi mình sinh ra và lớn lên. Cây dạy ta cách sống giao hoà và yêu thương, dạy ta sự lạc quan, cách sống ung dung tự tại. Cây dạy ta biết im lặng khi cần và biết xào xạc mỗi khi gió về. Cây dạy ta cứ vươn cành xanh lá mà bay bổng và lãng mạn nếu muốn. Cây dạy ta biết sống để tươi xanh, biết hứng mưa khi khô khát, biết đứng vững khi bão gió, biết reo hát và lấp lánh nõn biếc khi nắng lên.

Thủ đô Hà Nội từ xa xưa đã được mệnh danh là thành phố của cây xanh và mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến. Cây đã làm nên nét đẹp, mang đậm hồn cốt và sắc thái văn hóa của một thủ đô xanh . Cây xanh cũng góp phần làm nên sự cổ kính và lãng mạn trên những con phố cổ rêu phong bởi những vòm lá biếc, bởi những dáng thân xù xì mà vững chãi, thô mộc mà hào hoa.

Đã sắp đến mùa xuân. Hà Nội như người đàn bà đẹp mà cổ xưa đang trở mình để trở nên tươi mới…