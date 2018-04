Hà Phương đưa chàng trai Tây Nguyên sang Mỹ thi cover nhạc phim

Vượt qua hàng trăm thí sinh khắp thế giới, 6 gương mặt hội ngộ tại đêm chung kết cuộc thi cover nhạc phim do Hà Phương tổ chức gồm Jen Feliman, Daryl Glenn, Lindsey Do, Michelle My Thanh Nguyen, Meena Ha và ca sĩ Y Kroc.

Y Kroc chuẩn bị lên đường tham gia chung kết cuộc thi cover nhạc phim 'Finding Julia' do Hà Phương tổ chức Y Kroc chuẩn bị lên đường tham gia chung kết cuộc thi cover nhạc phim 'Finding Julia' do Hà Phương tổ chức

Sau một tháng tranh tài, cuộc thi cover ca khúc chủ đề của bộ phim Finding Julia mang tên Lost in a dream của Hà Phương đã sắp đi đến chung kết vào ngày 15.4 tại Theater - St Jean Baptisite (New York, Mỹ). Nổi bật trong 6 thí sinh là Y Kroc, ca sĩ đến từ Việt Nam. Với phong cách tươi trẻ, khoẻ khoắn cùng giọng hát mạnh mẽ của người con Tây nguyên, anh đã khiến ca khúc Lost in a dream trở nên hấp dẫn hơn. Được biết, trước đó nam ca sĩ cũng từng tham gia qua nhiều cuộc thi trong nước như: The Voice, Vietnam’s Got Talent, Ngôi sao Việt,… Chủ nhân của cuộc thi cover nhạc phim Finding Julia bày tỏ mong muốn Y Kroc sẽ sớm hoàn thành thủ tục visa để sang Mỹ tham dự cuộc thi Tin liên quan Chàng trai kẹo kéo Mạnh Nguyên trở thành quán quân 'Solo cùng bolero'

Ca sĩ Hà Phương bỏ 5 năm viết sách kể chuyện ngày đầu sang Mỹ

Ca sĩ Hà Phương phát hành tiểu thuyết tiếng Anh tại Mỹ Y Kroc hiện chuẩn bị những thủ tục cần thiết để xin visa sang Mỹ tham gia cuộc thi với sự hỗ trợ của Hà Phương. Chàng trai Tây nguyên chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui và hào hứng khi được chọn vào đêm chung kết. Tôi sẽ cống hiến hết mình để đem đến cho khán giả tại Mỹ những tiết mục hoàn hảo. Y Kroc cũng xin cám ơn đến ban tổ chức cuộc thi đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi”. Bộ phim Finding Julia được ra mắt vào tháng 11 vừa qua tại Mỹ. Được sự yêu thích từ khán giả dành cho ca khúc trong phim, ca sĩ Hà Phương quyết định tổ chức cuộc thi cover nhạc phim nhằm tạo sân chơi cho khán giả, với giải nhất trị giá 20.000 USD. Em gái Cẩm Ly cũng sẽ phát hành phiên bản tiếng Việt của bộ phim duy nhất vào ngày 12.5 tại các cụm rạp thuộc ba thành phố lớn của Việt Nam.