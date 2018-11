Hà Tiên với khát vọng vươn xa

Tối 3.11, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Kiên Giang, lễ công bố thành lập TP.Hà Tiên do Ban tổ chức (BTC) lễ công bố thành lập TP.Hà Tiên phối hợp với Công ty cổ phần Báo Thanh Niên tổ chức đã diễn ra tại Quảng trường Chiêu Anh Các - TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Để có được kết quả tốt đẹp, BTC xin chân thành cảm ơn: - Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kiên Giang - BTC lễ công bố thành lập TP.Hà Tiên - UBND TP.Hà Tiên - Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Kiên Giang BTC xin cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của các đơn vị: Công ty TNHH đầu tư Địa ốc Thành phố (City Land), Công ty cổ phần tư vấn xây dựng CIC Kiên Giang, Công ty cổ phần XD&KD vật tư C&T, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Nam Việt Á, Công ty bảo hiểm Bảo Việt Kiên Giang, Công ty TNHH thương mại xây dựng A.C.M, Công ty TNHH MTV Thạnh Thới, Công ty cổ phần vận tải Bình An Hà Tiên, Công ty TNHH MTV Khánh Vân Phú Quốc, Công ty cổ phần đầu tư Vương Quốc Việt, Công ty cổ phần vận tải biển Hòa Bình, Công ty TNHH An Phước, Công ty TNHH bất động sản Trần Thái, chi nhánh Công ty TNHH MTV Lê Đoàn (khách sạn Pháo Đài), Công ty cổ phần TMDV Kim Thủy Lâm, Công ty TNHH MTV xây dựng điện Minh Sang, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang, Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Tuấn. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các nghệ sĩ: đạo diễn Nguyễn Thái Huân và ê kíp; NSND Lệ Thủy, nghệ sĩ Chí Tâm, NSƯT Trọng Phúc, NSƯT Quế Trân; nữ ca sĩ: Tố My, Tố Ny, Hà Nhi Idol; nam ca sĩ: Đức Tuấn, Noo Phước Thịnh, Phan Ngọc Luân, Tống Hạo Nhiên; MC: Bình Minh; Á hậu 2 Hoa hậu VN 2018 Thúy An, Hoa khôi Áo dài Trương Diệu Ngọc, Hoa hậu Phụ nữ VN qua ảnh Phan Thu Quyên, Á hậu 1 Hoa hậu Hữu nghị ASEAN - Á khôi Hoa khôi Áo dài VN Huỳnh Yến Nhi, Giải bạc siêu mẫu VN Ngọc Quý, Á quân Fitness Model Huệ Kim, siêu mẫu Tô Uyên Khánh Ngọc, diễn viên - siêu mẫu châu Á Lê Thu An, diễn viên - Á khôi Điện ảnh Thư Đình.