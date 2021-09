Hai bom tấn của Tom Cruise ‘Top Gun’, ‘Mission: Impossible 7’ lại hoãn chiếu vì Covid-19

Phần tiếp theo của Top Gun với diễn xuất chính của Tom Cruise bị hoãn nhiều lần trong đại dịch Covid-19 , lần cuối dự tính ra rạp vào ngày 19.11.2021, ngay trước Lễ Tạ ơn, để bắt đầu mùa phim chiếu nghỉ lễ.

Tuy nhiên do sự bùng phát trở lại của dịch bệnh, Top Gun: Maverick sẽ công chiếu vào ngày 27.5.2022, ngày mà Mission: Impossible 7 được ấn định ra rạp. Điều đó buộc phải thay đổi thời điểm khởi chiếu Mission: Impossible 7, chuyển sang ngày 30.9.2022. Tuần trước Paramount Pictures còn công bố ngày ra rạp của Mission: Impossible 7 là 27.5.2022.

Các hãng nhiều lần phải thay đổi lịch ra rạp phim của họ khi biến thể Delta đang phá vỡ sự trở lại đầy hy vọng của khán giả xem phim chiếu rạp.

Các chuỗi rạp ở Mỹ bao gồm AMC Entertainment, Cineworld và Cinemark Holdings trông đợi vào những bộ phim bom tấn như Top Gun: Maverick để thu hút khán giả quay lại rạp. Bộ phim là phần tiếp theo của Top Gun ăn khách năm 1986 với sự tham gia của Tom Cruise trong vai một phi công chiến đấu ưu tú của Hải quân Mỹ.

Tom Cruise (vai Ethan Hunt) và Hayley Atwell (Grace) trong phim Mission: Impossible 7 ẢNH: IMDB

Các nhà điều hành rạp hy vọng những bộ phim kinh phí lớn khác sẽ không thay đổi lịch chiếu năm 2021. Bom tấn James Bond - No Time to Die sẽ phát hành tại các rạp chiếu vào ngày 8.10 và hãng MGM khẳng định rằng ngày đó được giữ nguyên.

Các bộ phim đình đám khác bao gồm Venom: Let There Be Carnage của Sony ra rạp vào tháng 10, Eternals của Marvel vào tháng 11 và Spider-Man: No Way Home vào tháng 12.2021.