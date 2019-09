Hài hước và cảm động với 'Bố xấu, bố tốt'

Tác giả David Walliams (sinh năm 1971) là diễn viên hài kịch và nhà văn thiếu nhi nổi tiếng người Anh. Ông tốt nghiệp Đại học Bristol chuyên ngành Kịch nói vào năm 1992 và nổi tiếng từ chương trình hài kịch Little Britain của Đài BBC.

Ông từng góp mặt trong nhiều bộ phim và chương trình truyền hình , nổi bật có Doctor Who và Britain’s Got Talent. Độc giả Việt Nam biết tới tên tuổi ông qua các tác phẩm như: Bà nội Găngxtơ, Nha sĩ yêu quái, Bánh mì kẹp chuột, Ông nội vượt ngục... và mới nhất là Bố xấu, bố tốt (do Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn phát hành, dịch giả: Nguyễn Thành Long).