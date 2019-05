Hài nhảm và nhạt tái diễn

Theo tôi hãy cứ đánh mạnh vào ý thức, trách nhiệm của người viết kịch bản, người diễn hài, nhà sản xuất. Họ nên hiểu những thông điệp, nội dung tiểu phẩm mà mình gửi đến còn liên quan vấn đề giáo dục, văn hóa nền của người trẻ và chính bản thân họ Nhạc sĩ Lê Quang

Game show Ô hay gì thế này (phát trên kênh VTV3) quy tụ đông đảo nghệ sĩ được yêu mến: Lê Giang, Trường Giang, Đại Nghĩa, Chi Pu, Hari Won, Lê Lộc, Huỳnh Lập, Gil Lê, Quốc Thiên, Thanh Duy, Will, S.T, Nam Thư, Ái Phương, Hồ Quang Hiếu, Elly Trần, Puka... Khán giả tỏ ra thích thú những trò chơi trong game show này nhưng lại khó chịu với một vài tiểu phẩm hài có nội dung nhạt và lố. Tiểu phẩm do Mạc Văn Khoa và Lâm Vỹ Dạ vào vai ông tơ, bà nguyệt được Trương Thế Vinh (vai chồng) cùng Miko Lan Trinh (vai vợ) tình cờ ghé ngang miếu. Người ta không thấy thông điệp gì ngoài nhân vật chồng cứ liên tục tát vợ mình sau khi đi nhậu về và chê ông tơ, bà nguyệt... mập, đen. Chính “ông tơ, bà nguyệt” (sau khi nghe cô vợ than khóc: “Tôi ra đây tôi cầu, tôi cúng cho bà ăn mập thây, bà bị ngải heo hay gì...”..., rồi quay sang chê ông tơ ngồi trong miếu mà... đen thui) đã xúi người chồng tát thêm vợ mình. Trang cá nhân Thanh Le cho rằng: “Xem mấy cái này thiệt xàm xí”.