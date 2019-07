Hai nhóm nhạc Kpop có thành viên người Việt ra mắt MV mới

Mới đây, hai nhóm nhạc đa quốc tịch nói trên vừa tung ra hai MV với chất nhạc bắt tai, cuốn hút gồm Streets of Gold (Z-Girls) và Holla Holla (Z-Boys). Hai sản phẩm âm nhạc mới của họ cho thấy sự trưởng thành không nhỏ về cả giọng hát, vũ đạo và đặc biệt là thần thái đầy mê hoặc. Trong khi Holla Holla là lời khẳng định quyết tâm đập bỏ mọi rào cản để chinh phục trái tim người đẹp thì Streets of Gold lại là một ca khúc kể về cảm xúc thăng hoa của một cô gái khi nhận ra tình yêu đích thực. Với những hình ảnh quyến rũ, nổi loạn mới mẻ trong lần trở lại này, những nghệ sĩ đã nhận về nhiều phản hồi khá tích cực của người hâm mộ Kpop quốc tế.

Tạo hình của Z-Boys trong MV mới, nhóm với đội hình gồm 7 nam nghệ sĩ: Mavin (Indonesia), Josh (Philippines), Roy (Việt Nam), Blink (Thái Lan), Gai (Nhật Bản), Sid (Ấn độ) và Perry (Đài Loan) ẢNH: Z-POP DREAM

Z-Boys và Z-Girls là hai nhóm nhạc đa quốc tịch hoạt động tại thị trường Hàn Quốc từ đầu đầu năm 2019. Mỗi nhóm đều có một thành viên người Việt: Roy (Z-Boys) và Quin (Z-Girls). Thông tin về hai tân binh của làng nhạc Kpop từng xôn xao dư luận Hàn Quốc và nhiều nước châu Á vì các nhóm gồm nhiều nghệ sĩ đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau thay vì chỉ có người Hàn Quốc. Thời điểm các ngôi sao trẻ này từng được ra mắt chính thức tại sân vận động Jamsil, cũng là lúc hai MV mở màn là What you waiting for? (Z-Girls) và No limit (Z-Boys) cán mốc hơn 5 triệu lượt xem - một thành tích ấn tượng tại thị trường âm nhạc nhiều cạnh tranh như Hàn Quốc.

7 thành viên Z-girls: Carlyn (Philippines), Vanya (Indonesia), Queen (Việt Nam), Priyanka (Ấn Độ), Joanne (Đài Loan) và Bell (Thái Lan) theo đuổi phong cách ngọt ngào, nữ tính trong sản phẩm vừa ra mắt ẢNH: Z-POP DREAM

Bên cạnh những gương mặt đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ khác, hai nghệ sĩ người Việt cũng nhận về nhiều lời khen từ fan quốc tế. Nếu Roy được xem là một trong những gương mặt hút fan nhất trong Z-Boys nhờ ngoại hình long lanh, chuẩn nam thần, thì Queen (tên khác: Quin) lại chiếm được tình cảm của dân mạng xứ Hàn nhờ thần thái ngút ngàn trong vai trò rapper. Để vượt qua nhiều ý kiến trái chiều cũng như không phụ sự ủng hộ cả người hâm mộ, sau khi ra mắt, Z-Boys và Z-Girls đã chăm chỉ luyện tập và lưu diễn trên nhiều sân khấu lớn nhỏ tại một số quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.