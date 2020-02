Hai nữ diễn viên xinh đẹp, dáng chuẩn siêu mẫu của ‘Tầng lớp Itaewon’

Tầng lớp Itaewon là dự án truyền hình đầu tiên của Kim Da Mi. Trước đó, cô chỉ đóng tác phẩm điện ảnh và nhanh chóng bước vào hàng ngũ gương mặt triển vọng của làng phim ảnh Hàn Quốc. Năm 2018, nhờ vai diễn cô học sinh sát thủ Ja Yoon trong The Witch: Part 1. The Subversion (tựa Việt: Sát thủ nhân tạo), người đẹp 25 tuổi chiến thắng giải Diễn viên mới xuất sắc, Nữ diễn viên xuất sắc... tại hàng loạt sự kiện danh giá như The Seoul Awards, Blue Dragon Film Awards (Rồng Xanh), Asia Artist Awards, Daejong Film Awards (Chuông vàng)… Diễn xuất của Kim Da Mi trong The Witch: Part 1. The Subversion được giới chuyên môn và khán giả đánh giá rất cao

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER