Hai thành viên người Việt trong nhóm nhạc Kpop tung bộ ảnh tình nhân

Sau quãng thời gian chăm chỉ tập luyện chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh châu Á và các dự án âm nhạc sắp tới, hai nhóm nhạc đa quốc tịch Z-Boys và Z-Girls cuối cùng cũng có động tĩnh mới. Đáng chú ý, gương mặt nổi bật nhất của hai nhóm là Roy và Queen bất ngờ kết hợp trong bộ ảnh mừng lễ Tình nhân, làm người hâm mộ phấn khích.

Trong loạt ảnh, hai 9X người Việt Nam cho thấy vẻ ngoài ngày càng “lên đời”. Bộ đôi không chỉ sở hữu nhan sắc đúng theo tiêu chuẩn mỹ nam mỹ nữ của Kpop mà còn có thân hình đẹp, thon gọn. Chia sẻ về vóc dáng đáng ngưỡng mộ này, Roy tiết lộ anh và Queen đều dành phần lớn thời gian để rèn luyện ngoại hình ngoài việc “mài dũa” thêm các kỹ năng âm nhạc, trình diễn, vũ đạo. Trong khi đó, Queen gây sốc khi kể rằng bản thân từng nhịn ăn đến mức ngất xỉu để có đường cong hoàn hảo.

Dù bận rộn với lịch trình tập luyện dày đặc, nhưng Roy và Queen vẫn tranh thủ cùng nhau chụp một bộ ảnh long lanh để gửi tặng khán giả quê nhà nhân dịp lễ Tình nhân. ẢNH: POPS

Bên cạnh ngoại hình, Roy và Queen còn nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt với màn tương tác ngọt ngào trong những khoảnh khắc mới công bố. Nữ ca sĩ cho biết cả hai vốn thân thiết với nhau ngoài đời nên khá thoải mái và kết hợp rất ăn ý trong quá trình thực hiện bộ ảnh Valentine này.

Cả Roy và Queen được đánh giá là thành viên nổi trội của nhóm Z-Boys và Z-Girls. Hai nhóm nhạc từng gây xôn xao dư luận tại Hàn Quốc và các nước châu Á khác, trong đó có Việt Nam lúc ra mắt vào đầu tháng 2.2019. Nhóm có các MV gây tiếng vang như What you waiting for?, Streets of Gold (Z-Girls), No limit và Hola Hola (Z-Boys).

Nếu như Queen quyến rũ với đường cong hút mắt, thì Roy toát lên thần thái cuốn hút ẢNH: POPS

Roy (tên thật là Nguyễn Hải Hoài Bảo) được khen ngợi với chất giọng tốt, Queen (Lục Thị Thúy Quyên) lại nổi tiếng nhờ khả năng vũ đạo điêu luyện. Với ngoại hình long lanh và được tôi luyện tại “cường quốc” giải trí Hàn Quốc, Roy và Queen đang nhận được nhiều kỳ vọng của người hâm mộ cho các sản phẩm âm nhạc trong và ngoài nước sắp tới.