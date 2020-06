Hàn Quốc làm lại phim 'Phi vụ triệu đô' của Tây Ban Nha

Theo Soompi, vào ngày 18.6, các nguồn tin trong ngành điện ảnh Hàn Quốc báo cáo rằng BH Entertainment và ZIUM Content đang bắt tay nhau thực hiện phiên bản làm lại bộ phim đình đám Phi vụ triệu đô (tựa tiếng Anh: Money Heist) của Tây Ban Nha. Theo đó, các công ty đã trao đổi ý tưởng với Netflix và hiện đang trong giai đoạn phát triển, thảo luận.

Một nguồn tin từ BH Entertainment xác nhận với Sports Kyunghyang rằng: "Đúng là chúng tôi đã thực hiện các bước để làm lại Phi vụ triệu đô với công ty sản xuất ZIUM Content và dịch vụ phát trực tuyến OTT từ Netflix. Tuy nhiên, cho đến nay, chúng tôi chỉ chia sẻ những nội dung có liên quan và chưa có quyết định cụ thể nào".

Phi vụ triệu đô sẽ có phiên bản Hàn Quốc Ảnh: Soompi

BH Entertainment là công ty quản lý của các diễn viên như Lee Byung Hun, Yoo Ji Tae, Go Soo, Han Hyo Joo, Han Ji Min, Kim Go Eun... Công ty này cũng đang mở rộng sang việc sản xuất nội dung. Gần đây, BH Entertainment đã hợp tác với công ty Black Box Management có trụ sở tại Mỹ để làm lại bộ phim kinh dị Hàn Quốc Gonjiam: Haunted Asylum.

Thông tin Hàn Quốc làm lại Phi vụ triệu đô gây sự tò mò, háo hức cho khán giả. Phi vụ triệu đô là một tác phẩm trộm cướp mang tính đột phá và cuốn hút của Tây Ban Nha, xoay quanh kế hoạch đánh cắp táo bạo của một băng nhóm tội phạm 8 người, đứng đầu là Sergio Marquina (hay còn được gọi với biệt danh The Professor - Giáo sư). Hắn tìm kiếm đồng minh là những người có quá khứ trộm cắp bất hảo, đang ở thế “không còn gì để mất”, sau đó rèn luyện đội ngũ này trong 5 tháng để thực hiện chiến dịch in tiền bất hợp pháp tại xưởng in tiền Hoàng gia Tây Ban Nha.

Tại Hàn Quốc, mức độ nổi tiếng của Phi vụ triệu đô là rất lớn. Bộ phim thường xuất hiện trong top 10 chương trình phổ biến nhất của người dân xứ sở kim chi.