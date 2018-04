Hàn Quốc tái điều tra vụ diễn viên 'Vườn sao băng' tự tử

Cơ quan truyền thông xứ kim cho biết cuộc họp thứ 10 của Bộ Tư pháp Hàn Quốc vào đầu tháng 4 đã cho các kết quả đáng giá. Theo đó, họ đã quyết định chọn 5 vụ án cho đợt tái điều tra, trong đó có vụ tự tử của nữ diễn viên Jang Ja Yeon năm 2009.



Thông tin Bộ Tư pháp và Viện Kiểm sát Hàn Quốc xem xét lại lùm xùm quay quanh cái chết của nghệ sĩ xấu số sau gần 9 năm đã ngay lập tức được công chúng ủng hộ. Đặc biệt, cơ quan điều tra không chỉ tập trung vào các cái tên trong bảng di chúc tố cáo của Jang Ja Yeon mà còn cảnh sát viên, công tố từng xử lý vụ án.

Việc điều tra lại vụ án của Jang Ja Yeon được xem là kết quả từ làn sóng phẫn nộ của dư luận đất nước củ sâm. Trước đó, vào cuối tháng 2 năm nay, trang web Nhà Xanh đã nhận lá đơn kêu gọi đòi lại sự công bằng cho người đẹp sinh năm 1980. Đơn này hu hút đến 200.000 chữ ký đồng tình. Ngoài ra, theo một số người, sự lựa chọn của Bộ Tư pháp chịu ảnh hưởng ít nhiều từ phong trào #MeToo đang lan rộng tại Hàn Quốc nói chung và làng giải trí nói riêng.

Hiện cảnh sát đã tiến hành điều tra từ các bên từng ép Jang Ja Yeon hầu rượu. Thế nhưng, theo một số luật sư, cơ quan điều tra sẽ gặp nhiều khó khăn vì thiếu chứng cứ cụ thể cũng như thời gian sự việc đã xảy ra khá lâu.

Tin tức tái điều tra vụ Jang Ja Yeon được truyền thông Hàn Quốc liên tục đưa tin

Sinh thời, Jang Ja Yeon góp mặt trong vỏn vẹn bốn tác phẩm gồm My Ugly Sweetie, The Weird Missing Case of Mr. J, Searching for the Elephant và Boys Over Flowers (hay còn gọi là Vườn sao băng bản Hàn). Năm 2009, cô tự tử bằng cách treo cổ tại nhà riêng vì không thể chịu được áp lực khi bị buộc phải phục vụ tình dục cho các ông lớn của ngành truyền thông giải trí như chủ biên tạp chí, đạo diễn phim truyền hình, nhà sản xuất chương trình.