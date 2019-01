Hàng loạt ca sĩ Hàn bị tước bằng đại học

Sáng 14.1 (giờ địa phương), Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã tổ chức họp báo xoay quanh những lùm xùm của hai trường Đại học Dongshin và Cao đẳng Busan Kyungsang. Tại buổi họp báo, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết trong khi Busan Kyungsang nhận trách nhiệm việc tuyển sinh trái quy định từ năm 2016 đến 2018 thì Đại học Dongshin thừa nhận “bao che” các sinh viên là người nổi tiếng.

Cụ thể, phía Đại học Dongshin đã cho phép các sinh viên là nghệ sĩ được đánh dấu có mặt dù họ không đến lớp. Thay vào đó, trường tính điểm chuyên cần bằng những hoạt động xuất hiện trên truyền hình. Trước năm 2015 không có tiền lệ “quy đổi” cách điểm danh như trên. Sinh viên cũng không được tính có mặt bằng bất kỳ hình thức gián tiếp nào. Vì thế, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã kết luận rằng hình thức nghe giảng này không được chấp nhận.

Bộ quyết định sẽ hủy bằng cấp của các sinh viên gồm Ki Kwang, Jun Hyung, Doo Joon (B2ST/Highlight), Eun Kwang, Sung Jae (BTOB) và Hyun Seung. Bộ cũng yêu cầu Đại học Dongshin xử phạt nặng một sinh viên, kỷ luật nhiều sinh viên khác...

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH STARNEWS Ba thành viên nhóm Highlight bị tước bằng đại học

Ngoài các thần tượng trẻ bị tịch thu bằng trên, ca sĩ nhạc dân tộc Choo Ga Yeol gây chú ý nhiều nhất. Ông giảng dạy tại khoa Âm nhạc và ứng dụng với tư cách giáo sư dù không có bằng tốt nghiệp. Vì thời gian lên lớp chồng chéo với giờ giảng dạy, nên ông không thể đi học đầy đủ. Do đó, Choo Ga Yeol không chỉ mất bằng mà còn bị tước luôn danh hiệu giáo sư.

Trước thắc mắc từ giới truyền thông, Cube Entertainment - công ty quản lý của nhóm BTOB và Hyun Seung, cho biết: “Chúng tôi đang kiểm tra vụ việc”. Còn phía Highlight vẫn chưa lên tiếng. Liên lạc với Đại học Dongshin, đại điện trường chia sẻ: “Chúng tôi chưa nhận công văn chính thức từ Bộ. Chúng tôi cũng đang cần tổ chức họp về vấn đề này”.

Được biết, scandal biệt đãi trong trường đại học của dàn nghệ sĩ Hàn Quốc đã nổ ra từ tháng 8 năm ngoái và gây xôn xao thời gian dài. Lúc bấy giờ, công ty quản lý của các nam ca sĩ đều ra sức phủ nhận.

Ki Kwang, Jun Hyung, Doo Joon là thành viên của nhóm nhạc Highlight gồm 5 người. Trước đó, nhóm có tên là B2ST/Beast và có 6 thành viên. Sau khi rời Cube Entertainment cũng như Hyun Seung tách nhóm, các chàng trai lấy tên Highlight để tiếp tục hoạt động.

Eun Kwang, Sung Jae thuộc nhóm BTOB. Eun Kwang đang thực hiện nghĩa vụ quân sự còn Sung Jae phát triển sự nghiệp cá nhân thuận lợi. Sung Jae được biết đến nhờ những phim School 2015, The Village: Secret of Achiara, Goblin,… Anh từng sang Việt Nam ghi hình chương trình All The Butlers tập đặc biệt về huấn luyện viên Park Hang Seo.