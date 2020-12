Hãng phim MGM bán công ty trị giá 5,5 tỉ USD

Cần nhắc lại lịch sử của MGM Holdings một chút, nó được thành lập vào tháng 2.2005, được sở hữu bởi nhiều cổ đông và mua lại hãng MGM (Metro-Goldwyn-Mayer Studios), một hãng phim có tuổi đời gần một thế kỷ vào tháng 4 cùng năm với giá 4,8 tỉ USD bằng việc đi vay. MGM Holdings từng sản xuất nhiều dự án phim ảnh như Chuyện người tùy nữ, Vikings, James Bond: No Time to Die...

Con sư tử đã ngã quỵ vì virus SARS-CoV-2 , nhưng còn James Bond: No Time to Die , bộ phim mà hãng sản xuất thì sao? Theo Deadline hôm 21.12, số phận sau cùng của MGM vẫn đang đợi thời gian trả lời, nhưng dự án James Bond phần thứ 25 trước đó được hãng dự định bán với giá 600 triệu USD . Một nguồn tin từ hãng Eon Productions, cùng với MGM sản xuất dự án này, cho biết một năm trời từ khi bộ phim được rao giá là đáng để chờ đợi.

Hãng MGM là "ông lớn" đứng sau bộ phim James Bond phần thứ 25 mang tên No Time to Die của đạo diễn Cary Joji Fukunaga. Trong suốt giai đoạn dịch Covid-19 vừa qua, từ tháng 3 năm nay đến hiện tại, quá trình xuất xưởng của phim bị ảnh hưởng nghiêm trọng khiến cho tổng số tiền sản xuất dự án đội lên tới 250 triệu USD. MGM là hãng phim từng hỗ trợ đắc lực để sản xuất loạt phim điệp viên 007. Sau nhiều lần bị trì hoãn, James Bond: No Time to Die dự kiến chiếu vào ngày 2.4.2021.