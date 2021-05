Hàng trăm bản thảo viết tay, thư từ của đại văn hào Franz Kafka được đưa lên mạng

Kho tài liệu về nhà văn gốc Do Thái Franz Kafka (1883 - 1924) vừa được Thư viện Quốc gia Israel (National Library of Israel) công bố dưới dạng số hóa, bao gồm: 3 bản nháp của tác phẩm Wedding Preparations in the Country, tự truyện, sổ ghi chép về tiếng Do Thái cùng hàng trăm bức thư cá nhân, tranh vẽ, nhật ký du lịch. Người yêu mến đại văn hào trên khắp thế giới có thể truy cập vào trang web của Thư viện Quốc gia Israel để xem và tải về các loại tài liệu nói trên.