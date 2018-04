Hạnh phúc không trọn vẹn của các nghệ sĩ chuyển giới

Harisu

Được mệnh danh là một trong những ngôi sao chuyển giới thành công của Hàn Quốc, Harisu còn là hình mẫu cho những người muốn chuyển giới tại xứ kim chi. May mắn được mọi người công nhận giới tính sau cuộc “lột xác”, nhưng cuộc đời Lee Kyung Eun (tên thật Harisu) không hề trải hoa hồng trong hình hài nữ giới.

ẢNH: GETTY/AFP Harisu thời hoàng kim cách đây hơn 10 năm

Bước vào làng giải trí trong vai trò người mẫu, cô dần lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc lẫn phim ảnh và chỉ thu về được một số thành công nhất định. Hoạt động năng nổ tại Hàn Quốc và các thị trường khác như Đài Loan, Nhật Bản… người đẹp không đạt kết quả như mong đợi. Không những thế, cô còn phải chịu đựng lời ra tiếng vào trong lúc làm việc. Harisu từng cay đắng tiết lộ trên sóng truyền hình rằng: “Có nhiều người giả vờ cười và chào đón tôi, nhưng ghi hình xong, họ lại chửi rủa tôi sau lưng”.

Trên con đường tình duyên, Harisu nhận được nhiều quan tâm khi công khai hẹn hò với rapper Micky Jung năm 2005. Đến năm 2007, cặp đôi kết hôn và đám cưới này trở thành đề tài bàn tán của dư luận bởi đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của một nghệ sĩ chuyển giới tại Hàn Quốc. Những tưởng giọng ca sinh năm 1975 sẽ có cái kết trọn vẹn cùng Micky Jung, thì sau 10 năm kết hôn cả hai bất ngờ chia tay. Khi còn là vợ chồng, đôi nghệ sĩ từng nhiều lần cho biết kế hoạch nhận con nuôi nhưng không thành. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên được cho là đã tìm đến bác sĩ, mong thụ thai nhờ phương phép cấy ghép tử cung nhưng thất bại.

ẢNH: GETTY/AFP Sau khi chia tay Micky Jung, cô rơi vào trạng thái chán nản. Người đẹp tâm sự trên trang cá nhân: "Tôi khóc quá nhiều đến độ không còn cảm thấy mình đang sống. Tôi không muốn sống như thế này nữa"

Giờ đây, Harisu mất niềm tin vào cuộc sống và thường thổ lộ nỗi buồn trên trang cá nhân. Cô gặp phải bế tắc bởi không tìm được ai thấu hiểu bên cạnh và chịu nhiều định kiến xã hội. Ngoài ra, ở tuổi 43, gương mặt của Harisu đang bị biến chứng vì phẫu thuật thẩm mỹ.

Nong Poy

Giống như Harisu, Nong Poy cũng được khen ngợi hết lời và được xem là biểu tượng chuyển giới ở đất nước mà cô sống. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của người đẹp Thái Lan không được suôn sẻ như sự nghiệp. Thậm chí, dường như việc quá nổi tiếng đã khiến Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế đầu tiên phải chia tay bạn trai Warwick Pong đã bên nhau được 5 năm.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH Vẻ đẹp của Nong Poy

Ngày Nong Py chia sẻ về quyết định “đường ai nấy đi” với Warwick Pong với lý do "quan điểm sống không hợp nhau", ai nấy cũng đều nuối tiếc vì tình yêu của cả hai quá đẹp. Có thể nói, tình cảm cùng cách đối xử yêu chiều của Warwick Pong đã giúp Nong Poy được sống đúng như một người phụ nữ thực thụ. Nói về tình cũ, cô không ngần ngại khẳng định khoảng thời gian bên anh đối với cô rất tuyệt vời và cô cũng không hối hận khi yêu anh.

Ít lâu sau, người đẹp cũng tìm được người mới, nhưng quá trình đến với chàng trai này khá chông gai. Khi bật mí danh tính bạn trai mới, Nong Poy trở thành mục tiêu chỉ trích bởi có tin đồn co hẹn hò tài tử Cổ Thiên Lạc. Trang cá nhân của cô tràn ngập lời phỉ báng, mỉa mai và xúc phạm nặng nề việc cô là người chuyển giới.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WEIBO Sao chuyển giới người Thái Lan nổi bật tại một sự kiện ở Trung Quốc gần đây

Alexis Arquette Ngày 11.9.2016, gia đình Alexis Arquette thông báo cô vừa mới qua đời nhưng không công bố nguyên nhân cái chết. Lúc bấy giờ, sự ra đi bất ngờ của nữ diễn viên là một mất mát lớn đối với người thân, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là tình cảm mà người hâm mộ dành tặng cho cô. Alexis Arquette rất được yêu mến nhờ tài năng diễn xuất cùng gia tài phim ảnh đồ sộ cũng như các hoạt động xã hội tích cực, luôn đấu tranh bảo vệ cho cộng đồng người chuyển giới. Bạn bè minh tinh cho biết trước khi mất, cô phải sống chật vật trong nghèo khó và đau đớn vì căn bệnh AIDS. Bên cạnh việc phảI vật lộn với căn bệnh thế kỷ, cô còn mang trong mình nhiều khối u đã di căn đến gan và các bộ phận khác. Và ở những ngày cuối đời, người yêu cũ của Alexis Arquette là Robert Dupont còn kể rằng cô đã quay lại giới tính của mình bằng việc mặc đồ đàn ông. Không phải tình cũ nào của cô cũng như Robert Dupont. Một bạn trai cũ của Alexis Arquette đã tranh thủ bán đoạn băng 18+ để kiếm tiền. ẢNH: GETTY/AFP Alexis Arquette là một nữ nghệ sĩ được khán giả yêu mến Xuất thân từ gia đình có truyền thống điện ảnh, nhưng Alexis Arquette không nổi tiếng như các anh chị em. Cô chỉ được khán giả nhớ đến qua một số tác phẩm như Bride of Chucky, The Wedding Singer, Friends… Phim cuối cùng của cô là Blended, hợp tác cùng Drew Barrymore và Adam Sandler.

Domonique Newburn

Quyết định giải phẫu chuyển đổi giới tính vào năm 22 tuổi, nhưng Domonique Newburn chỉ có vỏn vẹn 9 năm để sống đúng với giới tính mà mình mong mỏi bởi cô đã bị giết khi mới 31 tuổi. Cô được phát hiện nằm trên vũng máu gần cửa sổ tại nhà riêng ở Fontana, California (Mỹ). Cái chết của cô khiến dư luận bàng hoàng.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DAILYMAIL Domonique Newburn trong chương trình Hollywood Houseboys

Đến tận một năm sau tức năm 2014, hung thủ mới bị trừng trị. Được biết, kẻ gây ra thảm kịch trên là Dantijer Domenick Powell khi đó mới 19 tuổi. Hắn ta có quan hệ tình cảm với Domonique Newburn nhiều năm trước khi ra tay sát hại nạn nhân dã man.

Đặc biệt, theo thông tin từ các trang tin Hollywood thì trong quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện cô gái xấu số có thể đã tham gia vào đường dây bán dâm để kiếm sống. Thông tin này khiến nhiều người cảm thấy chua xót cho Domonique Newburn nói riêng và những người chuyển giới tại làng giải trí nói chung.

Sinh thời, Domonique Newburn không quá nổi tiếng. Cô được mọi người biết đến qua sê-ri tài liệu thực tế trên YouTube có tên Hollywood Houseboys vào năm 2010.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DAILY MAIL Cô là sao chuyển giới đầu tiên có ca khúc trên iTunes

Chaz Bono

Là con gái của cặp song ca lừng danh thế giới Sonny & Cher, Chaz Bono (tên thật Chastity Bono) vẫn có chỗ đứng cho riêng mình trong lòng công chúng với tư cách là nhà văn, ngôi sao truyền hình thực tế kiêm nhạc sĩ. Đồng thời, anh cũng nhận được sự ngưỡng mộ to lớn khi không ngừng đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng LGBT.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH, GETTY/AFP Chastity Bono (trái) sau khi chuyển giới thành Chaz Bono (phải) Phát hiện giới tính thật lúc 18 tuổi, cô gái trẻ bấy giờ đã có ý định phẫu thuật chuyển sang nam giới. Quyết định của anh nhận được sự ủng hộ từ nhiều người trong đó có cả các thành viên trong gia đình ngoại trừ bà mẹ nổi tiếng, danh ca Cher. Bà tỏ ra rất sốc và phản đối ra mặt lựa chọn sống đúng với giới tính của con. Thậm chí, đến tận những năm sau này, diva vẫn thường bộc lộ sự không hài lòng và khó chấp nhận cô con gái đã biến thành một người đàn ông.

Chaz Bono nay đã là một quý ông “chuẩn men” với phong thái và vẻ ngoài không khác gì một người đàn ông thật sự. Anh cũng xây dựng được vị trí vững chắc tại Hollywood nhờ các vai diễn trong loạt phim truyền hình ăn khách như The Bold and the Beautiful , American Horror Story: Roanoke, American Horror Story: Cult… Tuy nhiên, việc người mẹ thân yêu không hoàn toàn thuận theo ý kiến chuyển giới của mình là một điều gì đó không trọn vẹn với Chaz Bono…