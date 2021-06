Harrison Ford chấn thương vai khi quay 'Indiana Jones 5' ở tuổi 78

Bộ VH-TT-DL vừa đề xuất hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng cho nghệ sĩ gặp khó khăn do dịch Covid-19 . Tuy nhiên, đề xuất này đang vấp phải sự tranh cãi khi nhiều chuyên gia cho rằng đối tượng cần ưu tiên lúc này là những lao động yếu thế.

Danh ca Elton John vừa công bố lịch diễn cuối của chuyến lưu diễn Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour trước khi giải nghệ, theo People.

Ngôi sao của series The Friends – Jennifer Aniston (52 tuổi) đã nhiều lần gặp lại chồng cũ Brad Pitt (58 tuổi), theo People.

Tờ The Hollywood Reporter ngày 23.6 cho biết 3 đạo diễn lừng danh Hoa ngữ là Lâm Siêu Hiền, Từ Khắc và Trần Khải Ca hợp sức chỉ đạo dự án 200 triệu USD The Battle at Lake Changjin.