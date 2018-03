'Hát mãi ước mơ' phá lệ trao giải nhất cho hai thí sinh

Câu chuyện lấy nhiều nước mắt nhất của tuần này có lẽ thuộc về thí sinh Đinh Công Luận, bị khiếm thị bẩm sinh. Năm 17 tuổi anh được nhận vào một lớp dạy nghề cho người khuyết tật và chọn học đàn, thanh nhạc. Tuy nhiên do không có bằng cấp nên người đàn ông này không thể đi dạy ở trường lớp chính quy, đàng hoàng. Thi thoảng anh chỉ có thể nhận dạy nhạc cho những người khiếm thị như mình để thỏa sự đam mê. Công việc chính nuôi sống anh hằng ngày là đi bán tăm bông và chơi nhạc đám cưới. Nhưng từ ngày có vợ con phải ra ở trọ riêng thì thu nhập ít ỏi đó chẳng thấm tháp vào đâu.

Người cha nghèo khó, tật nguyền đành gửi vợ và con về quê vợ ở Quảng Trị để ở cữ nhưng trong lòng luôn trăn trở tương lai con làm sao để được ăn học nên người khi mình quá khó khăn. Trong ngày Công Luận dự thi Hát mãi ước mơ, mẹ vợ và vợ anh cũng tranh thủ có mặt để động viên tinh thần. Chia sẻ bất ngờ của mẹ vợ thí sinh khiếm thị khiến nhiều người bất ngờ rằng cả gia đình ba người của bà cũng khiếm thị, con gái lấy chồng cũng không thấy đường nhưng may mắn thay cháu ngoại bà, tức con anh Luận lại có thị lực bình thường như bao đứa trẻ khác. Vì lẽ đó bé là tất cả niềm tự hào và hi vọng của gia đình kém may mắn này. MC Ốc Thanh Vân rơi nước mắt và thốt lên: “Đó thật sự là một điều kỳ diệu của cuộc sống”.

Người cha khiếm thị Đinh Công Luận luôn đau đáu trong lòng về việc kiếm một số vốn để lo cho con được đi học

Một hoàn cảnh khác là thí sinh Trần Công Sơn đăng ký tham gia chương trình để kiếm tiền sửa nhà cho vợ chồng bạn thân là ông Ba Chúc và bà Nguyễn Thị Hinh. Ông Chúc là người từng xuất hiện trên báo mạng, truyền hình về câu chuyện chèo ghe vớt xác người chết trôi, tự tử giúp đời. Tinh thần lạc quan của người đàn ông vớt xác trên sông Sài Gòn trong từng câu chuyện đời, chuyện nghề cũng như giọng ca đầy tự sự của thí sinh Trần Công Sơn đã truyền cảm hứng cho nhiều người.

Hai thí sinh này đã vượt qua các hoàn cảnh khó khăn khác cùng dắt tay nhau vào vòng thi quyết định tranh giải thưởng trị giá 50 triệu đồng. Ở vòng thi cuối, người cha khiếm thị Đinh Công Luận hát ca khúc Sa mưa dông, một trong những ca khúc âm hưởng miền Tây được nhiều nghệ sĩ nhận định là rất khó hát. Mở đầu phần dự thi có lẽ do bị “khớp” nên anh vào nhịp chưa được ngọt nhưng càng về sau càng lôi cuốn, da diết. Trong khi vợ anh mỉm cười cảm động thì mẹ vợ đứng dậy vỗ tay đầy phấn khích.

Thí sinh Trần Công Sơn trình diễn ca khúc Phượng hồng với chất giọng từng trải, cảm xúc. Thần thái trình diễn chuyên nghiệp, cùng giọng ca đặc biệt của ông đã chinh phục được tất cả những ai có mặt tại trường quay.

Thí sinh Trần Công Sơn (bìa phải) đi thi hát để kiếm tiền sửa nhà cho người bạn thân là ông Ba Chúc, người vớt xác trên sông Sài Gòn

Cả ba giám khảo dành nhiều lời có cánh cho hai thí sinh tài năng, nghị lực và họ đều cho điểm cả hai bằng nhau. Quyền quyết định thuộc về khán giả trường quay nhưng trùng hợp thay với tỉ lệ bằng nhau là 100-100 bình chọn. Cả hai tưởng chừng như đã phải chia đôi giải nhất nhưng sau một hồi tranh luận, giám khảo Trấn Thành - Cẩm Ly và giám khảo khách mời là ca sĩ Hồ Quang Hiếu, MC Ốc Thanh Vân bất ngờ cho biết ban tổ chức đã quyết định “phá lệ” nên thay vì chia đôi giải nhất và giải nhì là 75 triệu đồng thì nhà tài trợ sẽ trao hẳn cho mỗi thí sinh đồng giải nhất 50 triệu đồng.

Số tiền tuy không quá lớn nhưng thật sự rất có ý nghĩa với những mảnh đời khó khăn. Thí sinh Đinh Công Luận ôm vợ và mẹ vợ trên sân khấu xúc động gửi lời đến đứa con nhỏ: “Con ơi, cuối cùng ba đã làm được rồi”. Sự chân thành, mộc mạc đó đã lấy đi không ít nước mắt của người xem.