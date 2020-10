HBO làm phim về tỉ phú Elon Musk và SpaceX

Tờ Variety ngày 12.10 đưa tin, HBO đang phát triển kịch bản cho series 6 tập phim mang tên SpaceX. Dự án phát triển dựa trên cuốn sách Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future (tạm dịch: Elon Musk: Tesla, SpaceX, và sứ mệnh tìm kiếm một tương lai tuyệt vời) của tác giả Ashlee Vance.

Doug Jung đảm nhận vai trò biên kịch kiêm nhà sản xuất của loạt phim. Channing Tatum và công ty Free Association của ông sẽ cùng các cộng sự khác tham gia vào khâu điều hành sản xuất SpaceX, trong khi Michael Parets làm nhiệm vụ giám sát dự án.

Elon Musk trong một buổi giới thiệu hoạt động của SpaceX. Đây là đơn vị tư nhân đầu tiên phóng thành công tên lửa có người lái ra ngoài không gian ẢNH: BUSINESS INSIDER

SpaceX tái hiện con đường Elon Musk theo đuổi giấc mơ cả đời của ông là thúc đẩy con người trở thành một thực thể sống đa hành tinh. Vị tỉ phú bắt đầu từ việc điều động một nhóm kỹ sư đến làm việc trên hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương. Đây cũng là nơi xây dựng và phóng tên lửa SpaceX đầu tiên vào quỹ đạo. Ngày 30.5.2020 (giờ quốc tế), sự kiện phóng tên lửa Falcon 9 giúp SpaceX trở thành công ty tư nhân đầu tiên phóng tên lửa có người lái lên vũ trụ, mở ra kỷ nguyên mới cho hoạt động khám phá không gian.

Ngoài việc sáng lập và điều hành công ty thám hiểm không gian SpaceX, Elon Musk được biết đến với tư cách là ông chủ hãng sản xuất xe điện và năng lượng sạch Tesla. Giá trị tài sản ròng của ông ước tính lên tới gần 100 tỉ USD, theo Variety. Musk còn được vinh danh như một huyền thoại trong giới công nghệ thế kỷ 21 và thường xuyên lọt top những người giàu nhất thế giới

Là “ông trùm” công nghệ, nhưng Elon Musk cũng rất quan tâm đến phim ảnh. Hồi tháng 5.2020, ông công bố kế hoạch làm phim ngoài không gian đầu tiên trong lịch sử với sự góp mặt của ngôi sao hành độngTom Cruise. Kế hoạch tiết lộ, SpaceX và NASA sẽ tham gia vào bộ phim nhằm truyền cảm hứng cho các nhà khoa học trẻ về tương lai con người đặt chân đến những hành tinh khác. Theo People, tác phẩm dự kiện bắt đầu ghi hình vào tháng 10.2021.