Hé lộ nguyên nhân cái chết bất ngờ của rapper Mỹ từng hợp tác với BTS

Hơn 1 tháng kể từ khi qua đời sau cơn co giật ở sân bay tại Chicago (Mỹ), nguyên nhân cái chết của rapper Juice Wrld (tên thật: Jared A. Higgins) chính thức được cơ quan pháp y địa phương tiết lộ. Theo đó, chủ nhân hit Lucid Dreams ra đi vì đã dùng quá liều oxycodone và codeine (hai loại thuốc giảm đau gây nghiện) đồng thời kết luận đây là một tai nạn. Thời điểm vừa xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi ngôi sao nhạc rap này song không có kết quả rõ ràng. Sau đó, nhân viên pháp y phải tiến hành các cuộc xét nghiệm sâu hơn bao gồm bệnh lý tim, bệnh lý thần kinh độc tính và mô học. Điều này khiến việc tìm ra nguyên nhân Juice Wrld tử vong diễn ra lâu hơn dự kiến.

Trước đó, vào hôm 8.12, Juice Wrld có mặt tại sân bay Midway, Chicago (Mỹ) và đột ngột co giật dữ dội. Thời điểm các nhân viên y tế đến hiện trường, Juice Wrld đã chảy rất nhiều máu từ miệng. Anh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu nhưng không may qua đời ít lâu sau đó.

Juice Wrld từng có quá khứ nghiện ngập, cai nghiện rồi tái nghiện. Anh cũng nhắc đến ma túy trong nhiều sáng tác của mình ẢNH: INSTAGRAM NV

Hai hôm sau khi rapper sinh năm 1998 trút hơi thở cuối cùng, tờ Daily Mail khiến công chúng bất ngờ khi đăng tải thông tin gây sốc về cái chết của giọng ca Hate me. Cụ thể, khi ở sân bay, cảnh sát đã lục soát hành lý của Juice Wrld và phát hiện có chứa cần sa, súng ngắn. Những người chứng kiến vụ việc cho biết nam rapper 21 tuổi đã nuốt một lượng lớn thuốc nhằm tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra. Tuy nhiên, hành động này khiến Juice Wrld trở nên co giật rồi qua đời không lâu sau đó. Mẹ và bạn gái cũ của Juice Wrld cũng tiết lộ với truyền thông rằng nghệ sĩ quá cố từng có thời gian sa vào nghiệp ngập, trầm cảm và chật vật cai nghiện.

Juice Wrld sinh năm 1998 và là ngôi sao đang lên của dòng nhạc rap/hip-hop nhờ sở hữu nhiều bản hit nổi tiếng như: Lucid Dreams, All Girls Are The Same, Hate Me... Anh cũng được biết đến rộng rãi khi kết hợp cùng nhóm nhạc Hàn Quốc BTS trong ca khúc đình đám All Night ra mắt vào đầu năm 2019. Trước khi ra đi ở tuổi 21, nghệ sĩ 9X từng được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng của làng rap/hip hop Mỹ. Tại Billboard Music Awards 2019, Juice Wrld được vinh danh là Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.